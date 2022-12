BIG Bompreço do Papicu é convertido em Atacadão, anuncia Grupo Carrefour

A loja BIG Bompreço do bairro Papicu (Av. Engenheiro Santana Júnior), em Fortaleza, será convertida em Atacadão, informou o Grupo Carrefour nesta quarta-feira (30). Esta será a quinta unidade da rede na Capital cearense e a conversão faz parte da integração do Grupo BIG ao Grupo Carrefour.

A conversão já havia sido adiantada em primeira mão pelo colunista Victor Ximenes.

A unidade possui uma área de vendas com 4.432 m², que disponibilizará os diferenciais do formato Cash & Carry e da bandeira Atacadão para todos os tipos de públicos, como amplo sortimento de produtos, soluções financeiras do Grupo Carrefour Brasil, pagamento via PIX, Wi-Fi e balanças nos 18 checkouts da unidade.

A loja conta ainda com 276 vagas de estacionamento, além de gerar 214 empregos diretos.

"A nova loja reforça a capilaridade da marca no Brasil e faz parte de um plano de conversões de unidades que antes funcionavam com bandeiras do Grupo BIG. Seguimos com a missão de proporcionar alimentação básica de qualidade a preços justos, contribuindo, também, para o desenvolvimento socioeconômico dos locais onde chegamos e ajudando o microempreendedorismo do país", afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

AQUISIÇÃO

O Carrefour Brasil concluiu a compra do Big Bompreço em junho deste ano, em negócio de R$ 7,5 bilhões, o maior da história do varejo nacional. Contudo, uma decisão do Conselho de Administração e Defesa Econômica (Cade) impôs ao Carrefour a condição de se desfazer de 14 supermercados das bandeiras Big Bompreço e Maxxi.

Essas 14 lojas já foram negociadas. Entre elas, uma em Juazeiro do Norte, na qual está em curso a transição para o Grupo Mateus.



O plano de expansão prevê a conversão de 124 lojas das 374 unidades adquiridas. Deste total, 70 serão migradas para o formato Atacadão (38 lojas do Maxxi, 28 do Big e 4 do TodoDia ou Bom Preço).

Serviço

Endereço: Av. Engenheiro Santana Júnior, 999 - Papicu | Fortaleza/CE | CEP: 60175-657

Horário de funcionamento: De segunda a sábado das 7h às 22h.

Aos domingos das 7h às 18h.

Feriados: consultar a loja.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE