APM Terminals renova licença com Pecém até 2049 e anuncia R$ 200 milhões em investimento

A APM Terminals Pecém anunciou a renovação de sua licença de operação por mais 15 anos, estendendo sua atuação no Porto do Pecém, no Ceará, até 2049.

Segundo a empresa, o novo ciclo terá investimentos de R$ 200 milhões, com foco em expansão da capacidade operacional, modernização do parque de equipamentos e redução de emissões.

“A parceria com o Complexo do Pecém e o Governo do Estado tem sido essencial para viabilizar essa nova etapa de expansão sustentável e geração de empregos”, afirmou Daniel Rose, diretor-presidente da APM Terminals Suape e Pecém.

Novos equipamentos

Entre as iniciativas previstas está a aquisição do quarto guindaste STS (Ship-to-Shore), além da substituição de equipamentos a diesel por seis e-RTGs (guindastes de pátio elétricos) e caminhões elétricos.

Os novos equipamentos serão instalados conforme o avanço das obras de ampliação do terminal, que incluem um novo berço de atracação de 350 metros — obra conduzida pelo Complexo do Pecém.

A expectativa é que as operações ampliadas comecem em 2029. Com as mudanças, a capacidade do terminal será elevada de 650 mil para 850 mil TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés).

Além do ganho operacional, a modernização contribuirá para as metas ambientais da companhia. “A substituição da frota atual representa um avanço importante para a meta de sustentabilidade da companhia e contribuirá para uma redução de 70% nas emissões de carbono até 2030”, concluiu Rose.