Uber e iFood integram serviços, e clientes poderão pedir viagem e comida no mesmo aplicativo

A Uber e o iFood anunciaram, nesta quarta-feira (14), uma integração entre as duas plataformas para oferecer mais “comodidade a milhões de consumidores”.

O acordo permitirá que os usuários do iFood solicitem viagens da Uber diretamente pelo app do iFood, enquanto usuários da Uber terão acesso aos serviços de entregas de comidas, mercados, farmácia e conveniência do iFood por meio do app da Uber.

“O objetivo do acordo é simplificar o dia a dia dos brasileiros ao disponibilizar os serviços de mobilidade e entrega nos dois aplicativos mais populares do país em suas respectivas áreas”, expressa trecho do anúncio.

Veja também Negócios Receita Federal vai promover leilão com iPhone 13 por R$ 731; veja como participar Negócios De farmácias a shoppings, lojas terão dia sem impostos em Fortaleza; saiba quando Negócios INSS alerta sobre novo perfil falso se passando pelo governo para aplicar golpes em beneficiários

COMO DEVE FUNCIONAR

No app da Uber, a aba de Delivery vai refletir as opções do iFood. Já no app do iFood, uma nova aba de “Mobilidade” permitirá que os usuários solicitem viagens com facilidade na Uber.

“Por ora, os programas de assinatura Uber One e iFood Clube seguem inalterados, embora as empresas tenham concordado em explorar iniciativas conjuntas nesses programas no futuro próximo”, informou a Uber.

A integração dos serviços começará a ser disponibilizada em cidades selecionadas no Brasil no segundo semestre, com expansão para todo o país prevista em seguida.

Não haverá alterações nas soluções de entregas da Uber para empresas (Uber Direct) nem no serviço de entrega de pacotes (Uber Flash), que continuarão sendo solicitados pelo app da Uber e entregues por motoristas e entregadores parceiros da empresa.

No caso do iFood, também não haverá mudanças em nenhum serviço de logística prestado aos parceiros e nem no ‘Sob Demanda’, que oferece entrega para quem opera fora do app.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.