Receita Federal vai promover leilão com iPhone 13 por R$ 731; veja como participar

A Receita Federal de São Paulo fará um leilão regional de produtos apreendidos ou abandonados no dia 28 deste mês de maio. Serão ofertados produtos como iPhones, MacBooks, fones de ouvido, eletrodomésticos e até carros.

Segundo o órgão, serão disponibilizados ao público — pessoas físicas e jurídicas — cerca de 200 lotes com diversos itens, incluindo, ainda, pneus, bolsas, calçados e utensílios para casa. Os preços flutuam entre R$ 150 e R$ 359,9 mil.

As propostas devem ser enviadas entre as 8 horas do dia 20 e as 21h do dia 26 deste mês. A fase de lances começará às 10h.

Veja algumas das principais ofertas

Lotes 149 a 161: iPhones 13 de 128 GB a partir de R$ 731;

Lote 187: Honda Civic a partir de R$ 9 mil;

Lote 191: Toyota Corolla 2009 a partir de R$ 13,8 mil;

Lote 36: MacBook Air modelo A2337 de 13 polegadas por R$ 4 mil.

Como são feitos os lances?

Os lances são feitos por lote fechado. Isso significa que o comprador adquire todo o conjunto de itens presente em cada lote.

Alguns dos produtos podem ser visualizados pelos compradores em diversas cidades do estado de São Paulo, entre os dias 20 e 26 de maio. A visitação, no entanto, deve ser agendada e ocorrerá apenas em dias úteis.

O Fisco ressalta ainda que os bens comprados por pessoas físicas não podem ser revendidos e que algumas restrições como essa também valem para empresas, a depender do lote escolhido.

O pagamento pelos produtos é feito via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). Já os itens adquiridos devem ser buscados em até 30 dias pelos compradores.

Veja o passo a passo para dar lances