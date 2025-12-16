Diário do Nordeste
Sefaz-CE identifica movimentação de R$ 57 milhões sem nota fiscal em Fortaleza

A Operação Fisconforme, realizada nesta terça-feira (16), também apreendeu 50 maquinetas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de maquinetas apreendidas em operação da Sefaz.
Legenda: Durante ação, os auditores também reforçaram a importância da regularidade cadastral.
Foto: Divulgação/Sefaz-CE.

A Operação Fisconforme, realizada nesta terça-feira (16), identificou que os comércios do Centro de Fortaleza, no Ceará, movimentaram cerca de R$ 57 milhões sem emissão de nota fiscal neste ano. A ação foi conduzida pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), em parceria com a Delegacia de Combate ao Crime Contra a Ordem Tributária (Deccot).

Durante fiscalização realizada em 34 empresas, foram apreendidas 50 maquinetas. Conforme a Sefaz-CE, este é um levantamento preliminar, que contou com a participação de 44 servidores da Fazenda e 10 agentes de segurança pública. 

Durante ação, os auditores também reforçaram a importância da regularidade cadastral. Essa iniciativa buscou: 

  • Combater a sonegação
  • Fortalecer a conformidade fiscal

"As ações de monitoramento reforçam o compromisso com a modernização, a justiça fiscal e o combate à concorrência desleal. É importante orientar os contribuintes para que atuem dentro das mesmas regras, com transparência e segurança", afirmou o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes. 

Irregularidades no Centro 

Nesta manhã, os agentes encontraram diversas irregularidades, como: 

  • Uso de maquinetas em nome de terceiros; 
  • Chaves Pix em nome de terceiros; 
  • Estoques e vendas irregulares, desacobertados de documentos fiscais. 

A Sefaz-CE ainda detalhou que algumas das chaves Pix e maquinetas estavam vinculadas a pessoas físicas e empresas de outros estados do Brasil. 

Eixos de atuação

Para realizar a fiscalização, os agentes buscaram atuar em três principais eixos.

  • Averiguar os meios de pagamento: ver quais contas não foram vinculadas formalmente ao estabelecimento;
  • Fazer um levantamento do estoque e mercadorias: para identificar se havia produtos não acompanhados de documentação fiscal;
  • Orientar sobre modernização tecnológica: explicar sobre a obrigatoriedade da adoção, até janeiro de 2026, do sistema de emissão de documento fiscal eletrônico adequado às vendas para consumidor final.

