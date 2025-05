De farmácias a shoppings, lojas terão dia sem impostos em Fortaleza; saiba quando

A 19ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI) em Fortaleza será realizada no próximo dia 29, com descontos que podem chegar até 70%. A ação, realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), visa chamar a atenção da população para a elevada carga tributária no Brasil, promovendo um dia de vendas com produtos e serviços sem o valor dos tributos embutidos.

A expectativa para este ano é reunir mais de 500 empresas na Capital, entre lojas de rua, shoppings, farmácias, supermercados e e-commerces. Entre os estabelecimentos já confirmados, estão:

RioMar Fortaleza;

RioMar Kennedy;

Shopping Eusébio;

Pinheiro Supermercado;

Magazine Luiza;

Acal.

Segundo a CDL Jovem Fortaleza, o valor máximo de descontos depende da adesão de cada estabelecimento, que define quais itens terão os tributos descontados.

Mobilização do varejo

Criado em 2006, o Dia Livre de Impostos surge como uma mobilização do varejo em defesa de um sistema tributário mais justo, transparente e eficiente. No ano passado, a campanha reuniu mais de 40 mil lojistas em todo o País.

Para a presidente da CDL Jovem Fortaleza, Máyra Thé, o evento é uma oportunidade de fomentar o debate sobre a necessidade de modernização do sistema tributário brasileiro.

Conforme estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em 2024, o contribuinte brasileiro precisou trabalhar até o dia 28 de maio - o equivalente a 149 dias - apenas para pagar tributos, como impostos, taxas e contribuições exigidos pelos governos federal, estadual e municipal. Isso representa uma carga tributária de 40,71% sobre a renda, patrimônio e consumo do cidadão.

