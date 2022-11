Após comprar o Big, Atacadão substitui Maxxi em Juazeiro do Norte

O setor de supermercados continua em efervescência com conversões de marcas após um ano muito movimentado de aquisições. A novidade da vez é que o Atacadão concluiu a conversão do Maxxi em Juazeiro do Norte, no bairro São José, e passa a contar com sua segunda loja na cidade.

Com 162 empregos gerados, a unidade possui um mix de 9 mil produtos (o dobro da anterior) e dispõe de área de vendas de 4 mil metros quadrados.

A mudança é reflexo da compra do Grupo Big, do qual a marca Maxxi fazia parte, pelo Grupo Carrefour, detentor do Atacadão.

“A nova loja reforça a capilaridade da marca no Brasil e faz parte de um plano de conversões de unidades que antes funcionavam com bandeiras do Grupo Big. Seguimos com a missão de proporcionar alimentação básica de qualidade a preços justos, contribuindo, também, para o desenvolvimento socioeconômico dos locais onde chegamos e ajudando o microempreendedorismo do país”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Transições

Em todo o País, o plano de expansão prevê a conversão de 124 lojas das 374 unidades adquiridas no negócio bilionário. Deste total, 70 migrarão para o formato Atacadão (38 lojas do Maxxi, 28 do Big e 4 do TodoDia ou Bom Preço).

Em breve, outra loja Big Bompreço em Juazeiro do Norte, no bairro Santa Tereza, será transformada em um supermercado do Grupo Mateus.

Esta Coluna também noticiou nos últimos dias que o Big do bairro Papicu, em Fortaleza, está em processo de convesão para Atacadão.

Aquisição de R$ 7,5 bi

O Carrefour Brasil concluiu a compra do Big Bompreço em junho deste ano, em negócio de R$ 7,5 bilhões, o maior da história do varejo nacional. Contudo, uma decisão do Conselho de Administração e Defesa Econômica (Cade) impôs ao Carrefour a condição de se desfazer de 14 supermercados das bandeiras Big Bompreço e Maxxi.

Essas 14 lojas já foram negociadas. Entre elas, uma em Juazeiro do Norte, na qual está em curso a transição para o Grupo Mateus.

