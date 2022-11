Big Bompreço faz liquidação para fechar loja no Ceará vendida ao Grupo Mateus

O Big Bompreço está se preparando para encerrar as atividades da loja de Juazeiro do Norte, envolvida em negociação com o Grupo Mateus. A unidade já está em liquidação final de produtos e será convertida para uma das marcas Mateus.

O Grupo Mateus não informou o prazo de conclusão da conversão, mas a liquidação sinaliza que o processo não deve demorar. O Grupo Big foi acionado por esta Coluna e não respondeu até a publicação deste texto.

A loja de Juazeiro do Norte é uma das envolvidas na decisão do Conselho de Administração e Defesa Econômica (Cade), que impôs ao Carrefour a condição de se desfazer de 14 supermercados das bandeiras Big Bompreço e Maxxi, após estas terem sido adquiridas pela gigante francesa neste ano.

O Carrefour informou ao mercado que concluiu a assinatura da venda dessas 14 lojas, a maioria no Nordeste, por um valor bruto de R$ 443 milhões.

Quanto à integração do Big, nacionalmente, em setembro, a companhia francesa converteu 4 lojas de Maxxi para Atacadão e 3 lojas de Big para Carrefour Hiper. No total, 15 já foram transformadas.

"O cronograma de conversão foi acelerado e agora esperamos alcançar mais de 50 lojas até o final do ano, ou 40% das conversões planejadas, contra 30% inicialmente", diz o Carrefour.

Grupo Mateus se expande

Com a chegada a Juazeiro do Norte, o Grupo Mateus expande presença no Ceará e chegará a 6 unidades no estado. Já está Tianguá, Sobral, Itapipoca, Crateús e Quixeramobim, a última inaugurada.

Inclusive, o fundador da marca, Ilson Mateus, consta na lista da Forbes entre os mais ricos

