Grupo Mateus inaugura quinto supermercado no Ceará; 190 empregos gerados

Em franca expansão no interior do Estado, o Grupo Mateus inaugurou nesta quinta-feira (7) mais um supermercado no Ceará. A unidade está localizada em Quixeramobim e gera 190 vagas de emprego.

A loja tem 8.553 m² de área construída com um salão de vendas de 1.860 m² e capacidade para 257 veículos. O empreendimento fica na Rua Antônio Pinto de Mendonça, no bairro Edmilson Correia.

É o quinto supermercado do grupo no Ceará. Atualmente, há unidades nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Bahia, Pernambuco e Sergipe.

Presença no Norte e Nordeste

De acordo com a rede varejista, em dez anos o Grupo Mateus irá estar em todos os estados da Região Nordeste, além de avançar na região Norte.

De acordo com Ilson Mateus, CEO e fundador do Grupo Mateus, a prioridade é a contratação de colaboradores locais. "Quixeramobim é uma cidade promissora em diversos aspectos e o Grupo Mateus chega para somar e contribuir, dando oportunidades para as pessoas", disse.

Com a inauguração em Quixeramobim, o Grupo Mateus passa a contar com 221 lojas em operação, sendo 70 de varejo, 49 de atacarejo e 102 de eletro. Por estado, são 125 lojas no Maranhão, 75 no Pará, 13 no Piauí, 5 no Ceará, 2 na Bahia, 1 em Pernambuco e 1 em Sergipe.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE