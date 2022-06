Grupo Mateus inaugura mais um supermercado no Ceará; 216 empregos gerados

O Grupo Mateus, inaugura, no dia 10 de junho, mais um supermercado no Ceará. A nova loja fica no município de Crateús, que foi incluído no plano de expansão da companhia.

A unidade de Crateús gera 216 novas vagas de emprego. Situada no Bairro Fátima 2 (Rua Doutor Hermínio Bezerra nº 550), tem uma área construída de 9 mil metros quadrados e um dos maiores estacionamentos da região, comportando 250 veículos.

Com a inauguração da loja em Crateús, o Grupo Mateus passa a dispor de 220 lojas em operação, sendo 69 de varejo, 49 de atacarejo e 102 de eletro. Por estado, são 125 lojas no Maranhão, 75 no Pará, 13 no Piauí, 4 no Ceará, 2 na Bahia, 1 em Pernambuco e 1 em Sergipe.

“O nosso compromisso, ao chegar numa nova cidade, é contribuir para o desenvolvimento regional. A empresa acredita no potencial de Crateús, na determinação de quem mora aqui para fazer parte do nosso quadro. É uma cidade que tem muito a oferecer e nós queremos retribuir a nossa chegada oferecendo oportunidades para as pessoas”, diz Ilson Mateus, CEO e fundador do Grupo Mateus.

Em expansão

A empresa tem a meta de marcar presença em todos os estados do Nordeste e continuar avançando também pela Região Norte.Começou a sua história em Balsas, no Maranhão, e atualmente está presente no Pará, Tocantins, Pernambuco, Sergipe, Bahia e no Ceará.

O Grupo Mateus atua com operações no varejo de supermercados, atacarejo (“cash and carry”), atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação, central de fatiamento e porcionamento.