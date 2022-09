Quem são e de onde vem a fortuna dos 31 bilionários mais ricos do Nordeste segundo a Forbes

A lista dos 300 bilionários brasileiros pela Forbes conta com 31 nomes do Nordeste. Os cearenses são maioria dentre a seleção, seguidos pelos pernambucanos e pelos maranhenses.

O mais rico dentre os nordestinos é o cearense Mário Araújo Alencar Araripe, grande empresário do setor das energias renováveis, com R$ 10,42 bilhões. Ele se enquadra na 25ª posição geral da lista da revista.

Os empresários da lista dos bilionários atuam em diferentes setores, sendo 10 deles da área de varejo e 7 da indústria de alimentação. Energia, saúde e educação são outros segmentos de destaque.

Para o presidente do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra, para além da segmentação de setores, os negócios mais bem sucedidos têm a característica em comum de serem familiares.

“São empresas familiares, foram empresas que ao longo do tempo se organizaram, se estruturaram, e conseguiram se alavancar e crescer nas suas atividades. São empresas que têm muitos anos na nossa economia e quando você avalia o crescimento do grupo familiar, eles acabam se fortalecendo e crescendo nacionalmente”, avalia.

Ceará em destaque

O economista também observa que as empresas cearenses têm tido destaque no cenário nacional. De acordo com a lista da Forbes, o estado é o 7º em patrimônio, com R$ 53,5 bilhões dividido entre os 16 empresários cearenses.

Para Coimbra, existe uma tendência de crescimento de participação de cearenses em indicadores de afortunados.

“Se a gente observar, as empresas cearenses vêm se fortalecendo ao longo dos anos, tanto é que esses grupos econômicos hoje têm suas ações negociadas em Bolsa, como o grupo M Dias Branco, Hapvida, Pague Menos, Brisanet. São empresas que estão se fortalecendo nos seus conglomerados de atuação”, percebe.

Confira os mais ricos do Nordeste

Legenda: Mário Araripe, proprietário da Casa dos Ventos Foto: Edu Moraes

Mário Araújo Alencar Araripe

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 25º

Fortuna (R$ bi): R$ 14,42

Empresa: Casa dos Ventos

Setor: Energia

Legenda: Cândido Pinheiro, fundador e presidente do Hapvida Foto: José Leomar

Candido Pinheiro Koren de Lima

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 27º

Fortuna (R$ bi): R$ 10,10

Empresa: Hapvida

Setor: Saúde

Candido Pinheiro Koren de Lima Jr.

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 75º

Fortuna (R$ bi): R$ 5,28

Empresa: Hapvida

Setor: Saúde

Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 75º

Fortuna (R$ bi): R$ 5,28

Empresa: Hapvida

Setor: Saúde

Legenda: Consuelo Dias Branco, presidente do Conselho de Administração da M. Dias Branco Foto: Reprodução

Maria Consuelo Leão Dias Branco

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 78º

Fortuna (R$ bi): R$ 5,20

Empresa: M. Dias Branco

Setor: Alimentação

Antônio Augusto de Queiroz Galvão e família

Estado: Pernambuco

Posição no Brasil: 83º

Fortuna (R$ bi): R$ 4,40

Empresa: Queiroz Galvão

Setor: Energia

Ilson Mateus Rodrigues

Estado: Maranhão

Posição no Brasil: 87º

Fortuna (R$ bi): R$ 4,25

Empresa: Grupo Mateus

Setor: Varejo

José Janguiê Bezerra Diniz

Estado: Paraíba

Posição no Brasil: 107º

Fortuna (R$ bi): R$ 3,30

Empresa: Ser Educacional

Setor: Educação

Legenda: Oto de Sá, um dos diretores da Arco Foto: Helene Santos

Oto de Sá Cavalcanti Neto e família

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 128º

Fortuna (R$ bi): R$ 2,64

Empresa: Arco Educação

Setor: Educação

Legenda: Deusmar Queiroz, fundador da Pague Menos Foto: Kid Júnior

Francisco Deusmar de Queirós e família

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 138º

Fortuna (R$ bi): R$ 2,50

Empresa: Pague Menos

Setor: Saúde

Amarílio Proença de Macêdo e família

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 144º

Fortuna (R$ bi): R$ 2,40

Empresa: J. Macêdo

Setor: Alimentação

Anita Louise Regina Harley

Estado: Pernambuco

Posição no Brasil: 199º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,60

Empresa: Casas Pernambucanas

Setor: Varejo

Carlos Jereissati e família

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 199º

Fortuna: (R$ bi) R$ 1,60

Empresa: Iguatemi

Setor: Varejo

José Bezerra de Menezes Neto e família

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 205º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,55

Empresa: BicBanc

Setor: Financeiro

Maria Barros Pinheiro

Estado: Maranhão

Posição no Brasil: 205º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,55

Empresa: Grupo Mateus

Setor: Varejo

José Caetano Paula de Lacerda

Estado: Bahia

Posição no Brasil: 239º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,28

Empresa: Grupo GPS

Setor: Financeiro

Everardo Ferreira Telles e família

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 240º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,25

Empresa: Ypióca

Setor: Bebidas

Carlos Nascimento Pedreira Filho e família

Estado: Bahia

Posição no Brasil: 244º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,21

Empresa: Grupo GPS

Setor: Financeiro

Lisiane Gurgel Rocha

Estado: Pernambuco

Posição no Brasil: 244º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,21

Empresa: Guararapes/Riachuelo

Setor: Varejo

Élvio Gurgel Rocha

Estado: Pernambuco

Posição no Brasil: 247º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,20

Empresa: Guararapes/Riachuelo

Setor: Varejo

Flávio Gurgel Rocha

Estado: Pernambuco

Posição no Brasil: 248º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,19

Empresa: Guararapes/Riachuelo

Setor: Varejo

Paulo Sérgio Freire Macedo e família

Estado: Pernambuco

Posição no Brasil: 260º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,13

Empresa: Grupo Nordeste

Setor: Varejo

Denílson Pinheiro Rodrigues

Estado: Maranhão

Posição no Brasil: 262º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,12

Empresa: Grupo Mateus

Setor: Varejo

Ilson Mateus Rodrigues Jr.

Estado: Maranhão

Posição no Brasil: 262º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,12

Empresa: Grupo Mateus

Setor: Varejo

Dório Ferman

Estado: Pernambuco

Posição no Brasil: 269º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,08

Empresa: Santos Brasil

Setor: Logística

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 271º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,06

Empresa: M. Dias Branco

Setor: Alimentação

Franciso Ivens de Sá Dias Branco Jr.

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 271º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,06

Empresa: M. Dias Branco

Setor: Alimentação

Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 271º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,06

Empresa: M. Dias Branco

Setor: Alimentação

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 271º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,06

Empresa: M. Dias Branco

Setor: Alimentação

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes

Estado: Ceará

Posição no Brasil: 271º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,06

Empresa: M. Dias Branco

Setor: Alimentação

Eduardo Cintra Santos e família

Estado: Bahia

Posição no Brasil: 284º

Fortuna (R$ bi): R$ 1,00

Empresa: Petrorecôncavo

Setor: Petróleo

