Quem são as 10 mulheres mais ricas do Brasil, segundo a Forbes; cearense está na lista

Das 290 fortunas bilionárias elencadas pela Forbes no Brasil, 57 são detidas por mulheres e uma delas é cearense. A presença alencarina no seleto grupo é da principal acionista do M. Dias Branco, Maria Consuelo Leão Dias Branco, com um patrimônio de R$ 5,2 bilhões.

Consuelo é viúva do empresário Francisco Ivens de Sá Dias Branco e está na posição 87 entre os 290 bilionários do Brasil.

A participação das mulheres no ranking dos bilionários se manteve estável em 19% se compararmos o ano de 2022 com 2021, mas ainda é um grande avanço ante seis anos atrás, quando havia apenas 32 mulheres no ranking.

Em 2021, eram 60 mulheres ocupando a lista dos bilionários, mas o total de pessoas no ranking também apresentou redução, passando de 315 para os atuais 290.

O primeiro lugar da lista feminina é ocupado por Vicky Sarfati Safra, com uma fortuna de R$ 37,5 bilhões. A origem do seu patrimônio é o Banco Safra.

Veja quem são as 10 mulheres mais ricas do Brasil:

Vicky Sarfati Safra

Fortuna: R$ 37,5 bilhões

Idade: 69 anos

Origem do patrimônio: Banco Safra

Posição na lista: 6ª

Maria Helena Moraes Scripilliti

Fortuna: R$ 20,65 bilhões

Idade: 91 anos

Origem do patrimônio: Votorantim

Posição na lista: 12ª

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

Fortuna: R$ 8,15 bilhões

Idade: 48 anos

Origem do patrimônio: Itaú Unibanco

Posição na lista: 38ª

Dulce Pugliese de Godoy Bueno

Fortuna: R$ 7,65 bilhões

Idade: 74 anos

Origem do patrimônio: Amil/Dasa

Posição na lista: 42ª

Leila Mejdalani Pereira

Fortuna: R$ 7,2 bilhões

Idade: 57 anos

Origem do patrimônio: Crefisa

Posição na lista: 45ª

Lúcia Borges Maggi

Fortuna: R$ 7,1 bilhões

Idade: 91 anos

Origem do patrimônio: AMaggi

Posição na lista: 50ª

Marli Maggi Pissollo

Fortuna: R$ 7,1 bilhões

Idade: 68 anos

Origem do patrimônio: AMaggi

Posição na lista: 50ª

Neide Helena de Moraes

Fortuna: R$ 6,5 bilhões

Idade: 87 anos

Origem do patrimônio: Votorantim

Posição na lista: 62ª

Camilla de Godoy Bueno Grossi

Fortuna: R$ 5,3 bilhões

Idade: 43 anos

Origem do patrimônio: Dasa

Posição na lista: 73ª

Maria Consuelo Leão Dias Branco

Fortuna: R$ 5,2 bilhões

Idade: 87 anos

Origem do patrimônio: M. Dias Branco

Posição na lista: 78ª

