PIB do Brasil sobe 1,2% no 2º trimestre de 2022 e totaliza R$ 2,4 trilhões

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil teve alta de 1,2% no segundo trimestre de 2022, em comparação ao primeiro. Esse é o quarto trimestre de alta consecutiva da atividade econômica no País. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o PIB brasileiro teve alta de 3,2%. No total, o PIB desse último trimestre de 2022 totalizou R$ 2,4 trilhões.

Conforme o IBGE, o PIB do Brasil fecha o primeiro semestre de 2022 com alta de 2,5%.

Alta nos setores

O PIB da indústria subiu 2,2% no segundo trimestre de 2022 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2021, o PIB da indústria mostrou alta de 1,9%.

Já o da agropecuária, subiu 0,5% no segundo trimestre de 2022 ante o primeiro trimestre do ano. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o PIB da agropecuária apresentou queda de 2,5%.

No setor de serviços, o PIB subiu 1,3% no segundo trimestre de 2022 ante o primeiro trimestre de 2022. Na comparação com o segundo trimestre de 2021, o PIB de serviços teve alta de 4,5%.

Série histórica

O PIB brasileiro alcançou o segundo maior patamar da série histórica, atrás apenas do pico alcançado no primeiro trimestre de 2014.

O avanço de 1,2% registrado no segundo trimestre de 2022 fez PIB do País ficar 3,0% acima do patamar do quarto trimestre de 2019, no período pré-pandemia de Covid-19.