Com chegada do 5G, antenas parabólicas precisam ser trocadas; veja quem tem direito ao kit gratuito

As antenas parabólicas instaladas no Ceará devem ser trocadas para evitar interferências no sinal do 5G, previsto para chegar na segunda-feira (5 de setembro), em Fortaleza. Pessoas inscritas em programas sociais receberão o novo equipamento gratuito para a substituição.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 879 mil famílias residentes no Estado terão direto ao aparelho digital. Nessa quarta-feira (30), a primeira família cearense já recebeu o material, no bairro Messejana, em Fortaleza.

Nos próximos 90 dias, serão distribuídos 2 mil kits da tecnologia na Capital, segundo a “Siga Antenado”, entidade que será a responsável pelo processo de migração.

A instituição não governamental e sem fins lucrativos é formada pelas operadoras vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G no Brasil: Claro, Tim e Vivo.

Afinal, o que é o 5G?

É a quinta geração de telefonia e internet móvel, sucedendo a 4G. A expectativa é que a conexão e os downloads tenham velocidades mais rápidas, revolucionando com a Internet das Coisas (IoT) setores como segurança pública, telemedicina, educação à distância, cidades inteligentes, automação industrial e agrícola.

Por que é preciso trocar a antena parabólica com a chegada do 5G?

A mudança é necessária porque a nova frequência do celular poderá gerar interferências na recepção dos sinais de TV pelas antenas parabólicas, derrubando o 5G.

Quem precisa desativar a antena parabólica?

Famílias que moram em residências que utilizam a antena parabólica para receber o sinal de TV aberta precisarão trocá-la para a digital.

Antenas digitais e de TV por assinatura precisarão ser substituídas?

Não. A necessidade de substituição é apenas para a antena parabólica convencional. Aquelas antenas internas (instaladas ao lado da TV) e externas (no telhado) já têm acesso à TV Digital e não será necessário fazer nada. O mesmo vale para as antenas de TV por assinatura.

O que eu preciso fazer para trocar?

Os consumidores que utilizam a antena parabólica convencional terão de comprar a digital. Os equipamentos são vendidos em lojas varejistas físicas e online. No mercado, são comercializados kits com a parabólica digital, conversores e cabos.

Quem tem direito ao kit gratuito?

As famílias cadastradas no "CadÚnico" deverão receber kits gratuitos a serem instalados pela "Siga Antenado". Os critérios são?

Fazer parte de algum programa social do Governo Federal (inscrito no Cadastro Único);

Possuir uma antena parabólica tradicional, como a da imagem;

Possui antena parabólica instalada e conectada à TV para assistir à programação.

Como solicitar o kit gratuito?

A entrega iniciou pelas capitais. As pessoas enquadradas nos critérios citados acima devem seguir o passo a passo:

Acesse o site do "Siga Antenado" neste link ;

; Insira o seu CPF;

Escolha o dia e o horário disponíveis para a instalação do kit.

Como faço para saber se estou cadastrado em algum programa social?

Acesse o site do Cadastro Único;

Preencha o formulário com seu nome completo, data de nascimento, o nome da mãe e selecione o estado e município onde mora.

Clique em “Emitir” para saber se está no cadastro ou não.

Qual a diferença da nova antena parabólica digital?

Segundo a entidade "Siga Antenado", a mudança trará benefícios aos consumidores, pois os novos aparelhos são mais modernos e têm uma transmissão de TV digital com mais qualidade de imagem e de som.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE