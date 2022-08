Sinal do 5G ‘puro’ chega a Fortaleza na segunda-feira (5), diz Anatel

O sinal 'puro' da rede 5G, na faixa de 3,5 gigahertz (GHz), estará disponível em Fortaleza na próxima segunda-feira (5), afirmou o diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Moisés Moreira, que preside o grupo técnico responsável por aprovar a ativação do serviço, o Gaispi. As informações são do Valor Econômico, do jornal O Globo.

Além da capital cearense, Recife e Natal também receberão a tecnologia. No total, serão 15 capitais brasileiras contempladas pelo novo sinal.

Ainda de acordo com a publicação, a liberação do sinal em mais três cidades será divulgada pelo grupo, em reunião marcada para a manhã da próxima quinta-feira (1º).

Na sexta (2), as empresas Claro, TIM e Vivo - operadoras que arremataram no leilão a licença nacional de 3,5 GHz - poderão efetuar o pagamento da taxa de instalação de antenas (TFI), recolhida ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel). As empresas deverão desembolsar R$ 1.340 por cada estação rádio base (ERB) ativada.

O QUE É 5G?

A tecnologia 5G vem sendo desenvolvida desde os anos 2000 e é a quinta geração das redes móveis. Ela é a sucessora da rede 4G e promete velocidades mais rápidas de conexão e download de dados, entre 600 Mb/s a até 2 Gb/s. Uma das primeiras cidades brasileiras a ter acesso à tecnologia foi São Paulo.

Nos últimos dois anos, países como Coreia do Sul, Estados Unidos, China, Suíça, Reino Unido e Espanha já experimentam a tecnologia.

De acordo com a Anatel, entre os avanços esperados para o 5G, em relação ao 4G, estão:

Aumento das taxas de transmissão: maior velocidade;

Baixa latência: redução do tempo entre o estímulo e a resposta da rede de telecomunicações;

Maior densidade de conexões: aumento da quantidade de dispositivos conectados em uma determinada área;

Maior eficiência espectral: incremento da quantidade de dados transmitidos por unidade de espectro eletromagnético; e

Maior eficiência energética dos equipamentos: redução do consumo de energia, com consequente aumento da sustentabilidade.

COMO SABER SE MEU CELULAR TEM 5G?

Com a chegada do 5G ao Brasil, a Anatel lançou um site em que consumidores podem saber se seus celulares são compatíveis com o novo recurso de dados móveis.

>> Clique aqui e veja se seu celular é compatível com o 5G

É possível filtrar uma busca com as seguintes informações: número de homologação, data da emissão da homologação, tipo de produto, modelo, nome comercial, modo de operação ou fabricante.

Você pode consultar a lista completa ou então pesquisar sobre seu aparelho smartphone por um dos filtros citados acima.