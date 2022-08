Internet móvel vai ficar mais cara com a chegada do 5G? Entenda

Recém chegado no Brasil, o 5G promete uma internet ultrarrápida, possibilitando a conexão de diversos objetos à rede, incluindo carros e geladeiras, por exemplo. Em Fortaleza, a previsão é que o 5G chegue aos consumidores ainda neste mês de agosto, segundo Vicente Aquino, do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A implantação da tecnologia depende da aquisição de faixas de radiofrequências. No caso do Brasil, em vez da cobrança do valor monetário, a Anatel realizou a liberação mediante compromissos de abrangência da rede.

Para viabilizar a implantação da tecnologia de ponta a ponta do Brasil, contudo, as operadoras estão tendo de realizar investimentos de infraestrutura, seja atualizando equipamentos já existentes ou adquirindo-os pela primeira vez.

Apesar do alto montante investido pelas empresas, para a Anatel, não deve haver um aumento significativo nas contas de telefonia, mesmo com a oferta de uma internet mais rápida. A agência afirma que irá manter um acompanhamento do mercado para coibir práticas abusivas.

Elevado investimento

O especialista em segurança cibernética, Alex Rabello, explica que as empresas de telefonia precisam fazer uma atualização em toda a rede de antenas para que elas passem a captar os sinais do 5G.

A utilização da tecnologia de forma mais avançada dependeria da instalação de um maior número de antenas, mas, nesse primeiro momento, a adaptação da estrutura já existente é uma solução mais simples para diminuir os custos.

Segundo ele, os custos devem ser diluídos já que a implantação do 5G ocorrerá aos poucos.

Alex Rabello Especialista em segurança cibernética A implantação do 5G é feita de forma gradual, existe uma tabela que as operadoras de telecomunicação têm que realizar, de acordo com a demanda de cada cidade. Isso é um termo que estava lá no termo de experiência".

Em nota, a Anatel destacou que as empresas de telefonia necessitam de investimentos constantes em melhoria de infraestrutura e que a chegada de novas tecnologias, como é o caso do 5G, intensifica esse processo.

“No caso do 5G especificamente, altos investimentos se justificariam pela necessidade de atualizar os equipamentos nas estações já existentes, na melhoria da infraestrutura de fibra ótica de suporte, na criação de novas estações, necessárias para a cobertura de redes que utilizam faixas de frequências mais altas, como o 3,5 GHz, entre outros”, aponta.

A agência ressalta que o montante de investimento varia com o plano de negócio e a situação atual da rede de cada prestadora.

A conta vai subir?

Na análise de Alex, as contas não devem subir necessariamente por conta de um reajuste, mas os consumidores devem ter uma maior demanda por internet à medida que mais aparelhos serão conectados à rede.

“O perfil do Brasil acredito que não vai sofrer muita diferença nos preços, o que vai acontecer é que novos eletrônicos vão se conectar na rede, permitindo com que os donos dos aparelhos gerenciem e criem uma casa inteligente. Nos Estados Unidos as operadoras já oferecem roteador para conectar as casas. Não sei como as operadoras do Brasil vão se comportar”, diz.

Ele compara que nos Estados Unidos ocorreu, inclusive, uma queda no valor cobrado nas contas de telefonia, já que as empresas passaram a ter um maior faturamento diante da demanda.

“Espera-se que as operadoras de telefonia criem novos produtos e serviços em cima do 5G, novos planos para atender a demanda do 5G”, projeta.

A Anatel apontou em nota que, com exceção do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), que é o serviço de telefonia fixa, “o setor de telecomunicações se caracteriza pela competição e pela liberdade tarifária”. Dessa forma, não é a agência quem determina os preços cobrados.

Mesmo assim, o órgão fiscalizador avalia que não deve haver um aumento significativo nas contas devido à implantação do 5G.

O que dizem as operadoras?

Claro

"A adoção do 5G+ não vai exigir nenhuma alteração de contrato. Qualquer cliente com aparelho compatível e em área com cobertura pela tecnologia pode ter acesso ao 5G+, sem necessidade de mudar de plano ou de chip. O mesmo já valia para o 5G DSS".

Tim

"Os clientes da companhia já poderão navegar no 5G a partir do lançamento, sem a necessidade de contratação de um novo plano. Basta que tenham um aparelho compatível e configurado para a nova tecnologia".

O Diário do Nordeste também entrou em contato com a Vivo e aguarda posicionamento sobre o possível aumento nas contas. A "Oi" informou que não atua mais com telefonia móvel. Portanto, a empresa não irá se posicionar sobre o assunto.

