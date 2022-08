Tecnologia 5G chega a Fortaleza ainda em agosto, afirma Anatel

A tecnologia 5G será lançada em Fortaleza em agosto, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta terça-feira (9), em audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE).

Luciano Stutz Ferreira, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicação (Abrintel), apontou que todos os 184 municípios receberão a tecnologia até 2029, além de 131 localidades que não são sedes municipais.

O debate foi promovido pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior da AL-CE, no Complexo de Comissões Técnicas da Casa, atendendo requerimento do deputado Sérgio Aguiar (PDT).

Como a tecnologia chegará aos municípios cearenses

De acordo com a AL-CE, para que a tecnologia seja expandida e chegue aos municípios e diversas regiões cearenses, foram elencados, durante a audiência, pontos como a necessidade de atualização das legislações municipais sobre o tema, o alinhamento com a legislação federal, assim como a padronização de procedimentos.

Na ocasião, o deputado Sérgio Aguiar apresentou o projeto de lei nº 220/22, que institui o Programa de Estímulo à Implantação das Tecnologias de Conectividade Móvel no Ceará. O PL está em tramitação na AL-CE desde maio deste ano.

O objetivo do projeto é “estimular a implantação de infraestrutura de telecomunicações para promover um melhor ambiente de desenvolvimento da economia digital” no Estado.

O que é 5G?

A tecnologia 5G vem sendo desenvolvida desde os anos 2000 e é a quinta geração das redes móveis. Ela é a sucessora da rede 4G e promete velocidades mais rápidas de conexão e download de dados, entre 600 Mb/s a até 2 Gb/s. Uma das primeiras cidades brasileiras a ter acesso à tecnologia foi São Paulo, na última quinta-feira (4).

Nos últimos dois anos, países como Coreia do Sul, Estados Unidos, China, Suíça, Reino Unido e Espanha já experimentam a tecnologia.

Como saber se meu celular tem 5G?

Com a chegada do 5G ao Brasil, a Anatel lançou um site em que consumidores podem saber se seus celulares são compatíveis com o novo recurso de dados móveis.

>> Clique aqui e veja se seu celular é compatível com o 5G

É possível filtrar uma busca com as seguintes informações: número de homologação, data da emissão da homologação, tipo de produto, modelo, nome comercial, modo de operação ou fabricante.

Você pode consultar a lista completa ou então pesquisar sobre seu aparelho smartphone por um dos filtros citados acima.

Nem metade da área do Ceará tem cobertura 4G

Conforme já publicado pelo Diário do Nordeste, grande parte da área do Ceará ainda não tem nem cobertura 4G. De acordo com panorama da Anatel, o acesso ao 4G está disponível em 43,56% da região.

Mesmo com a baixa cobertura de área, o cenário é um pouco melhor quando se compara o número de moradores com acesso ao 4G. Conforme a Anatel, 88,97% dos cearenses conseguem acessar a internet 4G.

Todos os municípios possuem alguma cobertura da tecnologia, mas a área rural é a mais afetada: apenas 42,12% têm disponibilidade de internet 4G, abrangendo 59,60% dos moradores dessas áreas.

Para especialistas, essa situação deve mudar com a chegada do 5G, já que o edital estabelece que as operadoras implantem tecnologia 4G ou superior em áreas ainda sem cobertura, como é o caso de rodovias.