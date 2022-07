Como saber se meu celular tem 5G? Veja se a tecnologia será compatível com seu modelo

Com a chegada do 5G ao Brasil, a curiosidade para aproveitar a tecnologia, quando a cobertura aumentar, cresce. A Anatel, inclusive, lançou um site onde consumidores podem saber se seus celulares são compatíveis com o novo recurso de dados móveis.

É possível filtrar uma busca com as seguintes informações: número de homologação, data da emissão da homologação, tipo de produto, modelo, nome comercial, modo de operação ou fabricante.

>> Clique aqui e veja se seu celular é compatível com o 5G

Você pode consultar a lista completa ou então pesquisar sobre seu aparelho smartphone por um dos filtros citados acima.

A Anatel liberou o funcionamento em mais de 60 modelos compatíveis com a tecnologia. O novo serviço permite a conexão dos celulares com o uso de internet móvel de quinta geração.

Após a inauguração em Brasília, deve se estender para São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa.

"É importante ressaltar que a homologação é pré-requisito ao uso e comercialização do produto no Brasil, devendo o consumidor, antes de adquirir tais produtos, verificar o código de homologação estampado no chassi (ou no manual do produto) e consultar a sua operadora sobre a compatibilidade do produto à rede", diz a empresa.