Pessoa usando celular

Tecnologia

Anatel autoriza rede 5G de alta velocidade em todo o Brasil a partir desta segunda (2)

A limpeza da faixa foi concluída pela Anatel e pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), permitindo a liberação do 5G em todo o país

Diário do Nordeste/Agência Brasil 02 de Dezembro de 2024
5G

Negócios

Brisanet investe mais de R$ 1 bilhão em 5G no Ceará e prevê liderança no setor

Empresa visa conectar as 1.797 cidades do Nordeste com a tecnologia até 2030

Sarah de Queiroz 25 de Julho de 2024
Homem olha torre de 5G

Negócios

Instalação de 5G no Porto do Pecém será experiência para área rural do Ceará, diz CEO da Brisanet

No local serão instaladas nove torres que também atenderão a comunidade do em torno; Governador Elmano afirmou ter o maior interesse em ter conectividade para o agro

Paloma Vargas e Luciano Rodrigues 10 de Julho de 2024
foto de celular com medidor de velocidade da internet

Negócios

Após quase dois anos da chegada do 5G ao Ceará, 64 municípios ainda não têm tecnologia liberada

Menos de 20 cidades cearenses têm cobertura a mais de 50% dos moradores

Mariana Lemos 25 de Maio de 2024
Roberto Nogueira Brisanet

Negócios

Brisanet projeta investimentos em 5G no Centro-Oeste a partir de 2026

Empresa cearense foi a vencedora do leilão da banda larga na região e mira novo mercado para além do Nordeste

Mariana Lemos e Luciano Rodrigues 15 de Maio de 2024
Homem observa torre de 5G

Negócios

Serviços 5G serão ampliados na Grande Fortaleza com financiamento de R$ 146 milhões à Brisanet

A linha de crédito foi autorizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Redação 14 de Maio de 2024
Ministro Juscelino Filho participou de blitz que mediu serviços de telefonia móvel em 20 pontos da região metropolitana de Fortaleza

Negócios

Fortaleza e Região Metropolitana têm internet fiscalizada pelo Ministério das Comunicações

Blitz da Telefonia Móvel afere qualidade e cobertura do serviço de todas as operadoras em 20 pontos no Ceará

Redação 27 de Março de 2024
Internet 5G poderá chegar para mais de 65 municípios do Ceará

Negócios

Internet 5G pode chegar a mais 67 municípios do Ceará e outras regiões do Brasil; veja lista

Com a atualização, o número de localidades que poderão receber a internet de altíssima velocidade chegará a 3.079 no Brasil

Redação 04 de Dezembro de 2023

Negócios

Brisanet quer levar 5G a todos os municípios do Ceará até junho de 2024

Ainda neste mês de agosto, o 5G da empresa será ativado em 15 cidades do interior e, até o fim do ano, serão mais 50 municípios

Carolina Mesquita 05 de Agosto de 2023
Torre 5G

Negócios

Ceará poderá ter mais duas cidades com sinal de 5G a partir de segunda-feira (31); veja quais são

Decisão foi comunicada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Redação 28 de Julho de 2023
