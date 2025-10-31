A limpeza da faixa foi concluída pela Anatel e pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), permitindo a liberação do 5G em todo o país
Empresa visa conectar as 1.797 cidades do Nordeste com a tecnologia até 2030
No local serão instaladas nove torres que também atenderão a comunidade do em torno; Governador Elmano afirmou ter o maior interesse em ter conectividade para o agro
Menos de 20 cidades cearenses têm cobertura a mais de 50% dos moradores
Empresa cearense foi a vencedora do leilão da banda larga na região e mira novo mercado para além do Nordeste
A linha de crédito foi autorizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Blitz da Telefonia Móvel afere qualidade e cobertura do serviço de todas as operadoras em 20 pontos no Ceará
Com a atualização, o número de localidades que poderão receber a internet de altíssima velocidade chegará a 3.079 no Brasil
Ainda neste mês de agosto, o 5G da empresa será ativado em 15 cidades do interior e, até o fim do ano, serão mais 50 municípios
Decisão foi comunicada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)