Brisanet investe mais de R$ 1 bilhão em 5G no Ceará e prevê liderança no setor

Com investimento de mais de R$ 1 bilhão no Ceará, a Brisanet inaugura a rede 5G nesta quinta-feira (25). Apesar da solenidade, a tecnologia já está disponível em mais de 80% da área urbana do Estado. A empresa, líder em market share de banda larga fixa, iniciou em 2023 no mercado de telefonia móvel, no qual contabiliza uma carteira de aproximadamente 100 mil clientes.

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste e Verdinha, o sócio e diretor comercial da empresa, Jordão Estevam, comenta sobre os planos de reforçar a capilaridade e tornar a marca ainda mais robusta, performando também como gigante na nova modalidade.

“Quando você foge dos grandes centros, o Brasil tem um grande déficit de conectividade. Hoje, mais de 30% da população nordestina é rural e a gente já tem isso no nosso DNA. Até 2030, o nosso objetivo é conectar os 9 estados da região com o 5G, as 1.797 cidades. E, em até 3 anos, ser a maior empresa de rede móvel do Nordeste”, afirma o diretor.

A relação entre o valor da franquia e a capacidade do uso de dados é um dos grandes atrativos do 5G, que tem como principal utilização, a rede móvel, a internet no celular, podendo ser até 20 vezes mais veloz do que as tecnologias anteriores.

Valor por giga mais competitivo

O já conhecido e agora renovado investimento em infraestrutura interna, abrangendo capitais, região metropolitana e interior do Estado, proporcionou um valor por giga mais competitivo, mesmo ainda sendo um novato no mercado.

“O grande diferencial é a alta franquia de consumo, com preço acessível. O valor do giga, que já está disponível para nossos clientes, está no mercado por R$ 0,80”, afirma Estevam.

O dirigente aponta ainda, que a cearense concretizou, com a entrega, um dos princípios do 5G, que é de ser uma rede totalmente nova, sem legado de tecnologias antigas: 3G, 4G ou 4,5G.

A empresa garantiu a atuação na região após arrematar os lotes correspondentes ao Nordeste e ao Centro-Oeste no leilão do 5G no Brasil. A possibilidade de participar veio após abertura de capital em 2021.

Lançamento no Ceará

A solenidade no Centro de Eventos, intitulada de Brisatech, marca o novo momento. Na sexta-feira (26), estarão reunidos grandes players do mercado de tecnologia, com palestras, workshops e rodas de conversa. A inscrição é gratuita e deve ser feita online, no Sympla.