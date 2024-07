Programa Voa Brasil: veja quem tem direito e como se cadastrar

O Ministério de Portos e Aeroportos lançou, nessa quarta-feira (24), a primeira fase do programa Voa Brasil, que oferecerá passagens aéreas por até R$ 200 em cada trecho. A fase inicial vai disponibilizar 3 milhões de passagens para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), independentemente da faixa de renda.

Para comprar as passagens mais baratas, o aposentado não deve ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada beneficiário terá direito a dois bilhetes aéreos por ano.

Quem tem direito?

Terão direito ao benefício todos os aposentados pelo INSS, que estejam ativos na base de dados em junho de 2024, e que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses.

Segundo o ministério, mais de 23,3 milhões de aposentados terão direito ao programa. A compra é feita direto pelo site gov.br/voabrasil com a conta do Gov.br. A conta precisa ser nível prata ou ouro, para dar mais segurança ao processo. Quem tem conta bronze deve fazer o upgrade com a inclusão de dados pessoais e reconhecimento facial.

Quem não atender aos critérios não conseguirá fazer o login no site. Ao localizar a passagem desejada no site, o usuário é direcionado para a página da companhia aérea para realizar a compra. As empresas Azul, Gol, Latam e VoePass participam do programa.

Veja todas as etapas para a realização do serviço:

1. Reservar a passagem

Acesse o sistema do programa "Voa Brasil";

Em seguida, faça o login na sua conta do gov.br para sua autenticação como beneficiário;

Apenas terão acesso à busca de passagens os beneficiários que se enquadrem nos requisitos do programa;

Na página de busca, informe a cidade de origem, a de destino e as datas da sua viagem. Caso queira, você poderá comprar apenas um trecho clicando no botão "Somente ida". Em seguida clique em "buscar".

2. Selecionar passagens

1º Passo - selecione os voos desejados. Caso não haja voos disponíveis para a data selecionada, você poderá tentar a busca por datas próximas no botão "Exibir voos com datas próximas";

Após encontrar as passagens desejadas, clique em "avançar" e prossiga para a confirmação da reserva;

2º Passo - Revise os seus voos e clique em "avançar";

3º Passo - Preencha os seus dados pessoais, confira novamente o resumo dos voos e em seguida clique em "reservar".

3. Concluir compra

Após a reserva, você terá 1 hora para concluir a compra da sua passagem no site da empresa aérea selecionada;

Confirmar reserva em: "IR PARA O PAGAMENTO";

Nesse momento, você será redirecionado para o site da companhia aérea, onde deverá finalizar a compra mediante pagamento;

Após o pagamento, você poderá acompanhar sua viagem diretamente com a companhia aérea utilizando seu código localizador, que estará disponível no campo "minhas viagens".

Extensão do Programa

Segundo o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a ideia do governo é expandir o programa para estudantes inscritos no Programa Universidade para Todos (ProUni) e no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A previsão é que a oferta para esse público comece no primeiro semestre de 2025. "Esse é o primeiro passo para incluir mais brasileiros viajando pelo Brasil", disse.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, destacou os benefícios do programa para a população, especialmente para a saúde. "Para combater depressão, ansiedade, não há nada melhor do que você sair, conhecer outras pessoas, visitar as pessoas queridas, família, amigos e conhecer o Brasil, esse país fascinante".