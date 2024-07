Instalação de 5G no Porto do Pecém será experiência para área rural do Ceará, diz CEO da Brisanet

A tecnologia 5G - telefonia móvel e banda larga - está sendo colocada no Complexo do Porto do Pecém e região. Para isso, nove torres de 5G "puro" (standalone) serão instaladas pela Brisanet em um prazo de 70 dias. Destas, três já estão em operação, três estão sendo montadas e ficarão prontas nos próximos dias e as outras três devem levar o prazo total para ficarem prontas. Os equipamentos integram a execução da concessão da Anatel vencida pela Brisanet em 2021.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (9), e faz parte do Pacto pelo Pecém, articulação entre Governo do Estado, CIPP, Assembleia Legislativa do Ceará, prefeituras de Caucaia e de São Gonçalo do Amarante e Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP). A implantação de sinal 5G na área que abrange Complexo do Pecém, Zona de Processamento de Exportações (ZPE) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), além da vila de Pecém.

Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, falou da importância de levar 5G para pontos fora da capital do Estado, como o caso do Porto do Pecém e arredores. “É gratificante dizer que uma empresa de Pereiro, cidade do interior do Ceará com seis mil habitantes, é a maior empresa de telecomunicações do Brasil. É com esse espírito que queremos levar essa tecnologia também para a zona rural do nosso Estado”, comentou.

Ele reforçou que o desafio da conectividade é o “mundo rural”. "Aqui (no Pecém) teremos uma cobertura muito maior do que a área industrial, incluindo as ampliações da ZPE, deixando a população do em torno também coberta. Essa é uma experiência para se repetir e estender no futuro, ao longo de todo o Estado do Ceará, não atendendo apenas a população urbana, já que temos um propósito de atender também a área rural".

Nogueira ressaltou que a Brisanet já é uma operadora móvel e está vendendo os seus chips. Assim, para ser beneficiado com o sinal na região, as pessoas precisarão ser clientes da empresa, assim como é em outras localidades - usa o sinal da antena quem é cliente.

Vai precisar, agora, que a população se torne cliente. O investimento foi grande, privado, com custo elevado de mercado e espero que quando os colaboradores baterem a porta (as pessoas) troquem o chip". Roberto Nogueira CEO Brisanet

A expectativa da empresa na telefonia móvel, na região Nordeste, tem o olhar voltado para o interior e a meta de, em sete anos, segundo o seu CEO, ter superado a concorrência (das multinacionais Claro, Vivo e Tim). Já para os grandes centros urbanos a intenção é dividir o mercado.

Para focar no agro é preciso política pública

Com o discurso muito voltado para o atendimento das áreas mais afastas do estado, Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, reforçou que para atender o setor do agronegócio e o meio familiar rural, será preciso “política pública para ajudar a fazer”.

Já o governador Elmano de Freitas disse ter aproveitado o encontro com o executivo da empresa de telecomunicações para iniciar as tratativas para uma reunião que trate das formas de se levar o 5G para a área rural.

Me interessa muito levar 5G para a zona rural. Para o nosso desenvolvimento do campo é decisivo e temos até alguns programas que nós queremos lançar e que dependem dessa ação nossa com a Brisanet". Elmano de Freitas Governador do Ceará

O em torno também precisa de cuidados

Em seu discurso, Elmano afirmou que um porto, na grande parte das vezes, é uma região onde acontece muito da economia, onde o Produto Interno Bruto (PIB) cresce, onde as empresas se desenvolvem, “mas o em torno dele é uma pobreza de dar dó. É uma ilha de muito desenvolvimento e o em torno de muito sofrimento e é exatamente o que nós queremos evitar”. Lembrando que a área é de povos originários e indígenas, ele pediu que o sinal de 5G fosse estendido para essas comunidades. “Para que eles possam também ter acesso a essa conquista que é muito importante. Todos queremos ter a comodidade do 5G”.

O presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Hugo Figueiredo, lembrou que o sinal de telefonia no Complexo do Pecém é uma demanda antiga, retomada juntamente com o Pacto - inicialmente constituído em 2011 e retomado em agosto do ano passado.

As empresas podem ter agora, a partir disso, aqui também no Porto, a internet das coisas, a indústria 4.0, com esse sinal de telefonia rápido. Isso vai permitir também uma agilidade maior nos negócios e uma redundância e garantia de conectividade com o mundo todo". Hugo Figueiredo Presidente do Complexo do Pecém

Lançamento de ações imediatas do Pacto pelo Pecém

Na oportunidade foram anunciadas nove ações de curto prazo a serem feitas no Complexo do Pecém e arredores. Duas delas foram lançadas nesta terça-feira. Além da melhoria do sinal de telefonia e de internet banda larga, ocorrerão melhorias de infraestrutura viária, com a inauguração de uma rotatória de acesso em frente à entrada do Cipp e o acesso a CE-155, que leva ao Complexo, a partir da CE-085, conhecida como Via Estruturante. O objetivo é fornecer melhor infraestrutura nos arredores do porto.