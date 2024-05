Após quase dois anos da chegada do 5G ao Ceará, 64 municípios ainda não têm tecnologia liberada

O Ceará tem 64 municípios, cerca de 35% do total, que ainda aguardam a liberação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que estações de 5G sejam ativadas em seus territórios. Em 120 das 184 cidades cearenses, as empresas de telecomunicações que já adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz, considerada o '5G puro', já podem ativar as redes.

A realidade, entretanto, é que 18 cidades do Estado oferecem a rede móvel de quinta geração para boa parte da população. Especialistas apontam que as operadoras ainda enfrentam dificuldades na instalação da infraestrutura.

O 5G chegou ao Ceará em julho de 2022, primeiramente em Fortaleza. A nova geração de internet móvel é uma evolução do 4G e prometeu mais velocidade para baixar e enviar arquivos.

Conforme dados da Anatel, outros 18 municípios cearenses devem ter a liberação para exploração das redes de 5G em 1º de janeiro de 2026. Entre eles, Icó, Jaguaribe, Novas Russas e Tauá. Para as 46 cidades restantes, todas com menos de 30 mil habitantes, o planejamento foi liberado, mas não tem data limite anunciada.

Na próxima segunda-feira (27), as operadoras vão poder solicitar a ativação de estações de 5G em mais 236 municípios do Brasil, nenhum no Ceará. Com essa liberação, 15 unidades da federação (AL, AP, DF, ES, MA, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO) terão todos os municípios liberados para ativar estações de 5G - atingindo 88,6% da população do País.

Uma próxima etapa de liberações está prevista para junho, chegando a 171 municípios brasileiros. Ao final dessa fase, Acre, Amazonas e Goiás também devem ter todas as cidades aptos a instalação de 5G. O total de municípios liberados em todo o país será de 4.305.

O Ceará será um dos últimos estados a ter todo o território liberado para as operadoras explorarem redes de 5G na faixa 3,5 GHz. Segundo a Anatel, a expectativa a liberação total ocorra até dezembro de 2024, já que a Entidade Administradora da Faixa de 3.5 GHz tem antecipado diversas etapas do processo.

A agência destaca que as cidades selecionadas para a migração são agrupadas atendendo ao princípio da eficiência. “As escolhas dos municípios têm que atender os prazos do edital e as escolhas dos municípios são feitas atendendo agrupamentos e aspectos logísticos”, afirmou a Anatel em nota.

LIBERAÇÃO DA ANATEL NÃO INDICA COBERTURA DE 5G

A permissão da Anatel não indica que a cidade terá acesso imediato ao sinal de 5G. A agência dá aval para que as prestadoras que adquiriram lotes na faixa 3,5 GHz, que é considerada a de '5G puro', solicitem o licenciamento para ativação das estações de 5G nessa faixa.

A liberação efetiva do serviço de 5G para os clientes depende da instalação da infraestrutura pelas prestadoras. Esse é o grande gargalo que dificulta a expansão do acesso à faixa de internet de alta velocidade, segundo o doutor em Engenharia de Teleinformática e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Aminadabe Barbosa de Sousa.

“Como o 5G usa faixas de frequência mais altas e com mais dificuldades de penetração (alcance), são necessários cerca de 10 vezes mais rádios (antenas). Então entram os desafios de reaproveitar as infraestruturas do 4G, mas também montar novas bases do zero”, explica o especialista.

Ele ressalta que, por mais que a Anatel tenha liberado a exploração das frequências, as operadoras precisam definir padrões e infraestrutura de antenas. Ele destaca que a Brisanet, empresa vencedora do leilão dos lotes regionais de 5G no Nordeste e no Centro-Oeste, recentemente anunciou um investimento de R$ 146 milhões para impulsionar a infraestrutura do Ceará.

O fundador e CEO da Brisanet, Roberto Nogueira, afirmou em entrevista ao Diário do Nordeste que a intenção da empresa é finalizar a infraestrutura de todas as cidades do Ceará até o fim ano.

Tim, Claro e Vivo, que arremataram lotes do leilão nacional do 5G, também afirmaram o compromisso em expandir a infraestrutura da rede no Estado.

A Vivo e a Claro ressaltaram que, além de Fortaleza, já estão com o 5G Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. “A expansão da rede 5G para outras regiões é gradual e evolui de acordo com capacidades técnicas, demanda e autorizações para instalações de antenas”, afirmou a Vivo em nota.

“As ativações de novas cidades seguem as determinações da Anatel e autoridades responsáveis e são realizadas de acordo com um planejamento estratégico, que leva em consideração o cenário mais adequado para a região e a possibilidade de ofertar a melhor experiência possível aos clientes”, disse a Claro em comunicado.

Já a Tim afirma que o Ceará é um estado prioritário para a operadora e que o 5G está presente em onze cidades cearenses.

“Em setembro de 2023, a companhia ativou a rede de quinta geração, de forma inédita, em 100% dos bairros de Fortaleza e a meta é seguir a expansão da tecnologia conforme o cronograma da Anatel, a viabilidade técnica e a estratégia de investimentos da empresa”, diz a empresa.

ACESSO AO 5G

Conforme dados da Anatel, 18 cidades do Ceará têm internet móvel de quinta geração disponível a mais de 50% dos moradores. A cobertura do 5G no Ceará beneficia cerca de 48% da população.

Apenas Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Pacatuba, Horizonte, Itaitinga, Barbalha e Caucaia apresentam cobertura para mais de 90% da população.

Para acessar o 5G, é preciso utilizar um dos 181 aparelhos certificados e homologados pela Anatel e estar em uma região coberta pela rede. Veja a cobertura do 5G nas cidades do Ceará, em relação à população: