Governo negocia com empresas para se instalarem em novo Distrito de Inovação e Saúde em Eusébio

O Governo do Estado negocia com empresas para se instalarem no novo Distrito de Inovação e Saúde do Ceará, a ser construído no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Questionada sobre quais empreendimentos estão na mesa de negociação, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) disse não poder divulgar detalhes “para não atrapalhar” o processo.

“No momento oportuno, o governador fará o anúncio”, informou a pasta. O decreto que institui o equipamento foi divulgado nesta semana, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme o texto, o Distrito de Inovação e Saúde do Estado do Ceará será um complexo para abrigar instituições públicas e privadas interessadas em iniciativas integradas de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação e demais serviços relacionados à saúde.

Na prática, poderão ser instalar startups e instituições interessadas em estudar e produzir insumos farmacêuticos, tecnologias de diagnósticos, produtos de natureza médico-hospitalar e demais soluções digitais e inovações para o setor.

A SDE ficará responsável por formular, implementar e avaliar o planejamento de desenvolvimento do Distrito de Inovação e Saúde, enquanto a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) fará a gestão operacional dos imóveis integrantes do complexo.

Entenda como será o novo Distrito de Inovação

Conforme o decreto, o equipamento tem os seguintes objetivos:

Estimular a colaboração entre empresas, instituições de ciência e tecnologia, instituições de ensino superior, universidades e órgãos governamentais na área da saúde;

Promover o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias inovadoras para melhorar a prestação de serviços de saúde, sejam insumos farmacêuticos ativos (IFAs), reativos de diagnósticos, insumos de natureza médico-hospitalar, soluções digitais e inovações sociais em saúde;

Fomentar o empreendedorismo e a criação de startups e/ou spin-offs voltadas para soluções de saúde;

Atrair investimentos públicos e privados para projetos de inovação em saúde;

Desenvolver programas de capacitação e treinamento para profissionais da área da saúde, em diferentes níveis;

Criar um ambiente propício para testes e validação de novas tecnologias e práticas médicas;

Incentivar a transferência de tecnologia e a comercialização de produtos e serviços de saúde inovadores;

Contribuir para o desenvolvimento econômico regional, gerando empregos qualificados e aumentando a competitividade do setor de saúde.

Onde será o novo Distrito de Inovação

No decreto, há dois terrenos previstos para abrigar o Distrito de Inovação e Saúde do Estado, sendo um para ser desapropriado (74 hectares) e a outra área de interesse (585,7 hectares) para a instalação dos negócios, que fica entre a Lagoa da Precabura e a CE - 010, em Eusébio.

O equipamento terá ficará no entorno da Fundação Oswaldo Cruz.