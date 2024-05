Estado vai criar Distrito de Inovação e Saúde no Eusébio

O governador Elmano de Freitas assinou decreto que cria o Distrito de Inovação e Saúde no município do Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza.

O projeto tem como intuito fomentar o empreendedorismo e estimular startups voltadas para soluções de saúde, além de atrair investimentos públicos e privados para projetos de inovação em saúde e desenvolver programas de capacitação e treinamento para profissionais da área da saúde.

“O objetivo é oferecer incentivos tributários para as empresas instaladas no Distrito de Inovação e Saúde. A medida será essencial para atrair empreendimentos, sobretudo, em tecnologia para impulsionar ainda mais a atuação do Centro Pasteur-Fiocruz de Imunologia e Imunoterapia”, diz o governador.