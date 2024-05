A Acal inaugura, no próximo dia 28, sua segunda loja conceito, que ficará no município do Eusébio, em uma área de 417 metros quadrados.

Em expansão, a varejista projeta abrir um total de seis lojas em um modelo de franquias. Com as aberturas, o grupo pretende chegar a 14 unidades.

