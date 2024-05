Conheça 12 bairros para comprar imóveis mais baratos em Fortaleza

O preço de venda de imóveis residenciais em Fortaleza subiu 0,93% em abril. Em média, o metro quadrado na Capita custa R$ 7.374. Em algumas regiões da cidade, esse preço pode passar de R$ 10 mil/m², como na região do Meireles.

No litoral de Fortaleza, os imóveis residenciais ficam mais valorizados, enquanto em outras áreas da cidade, os imóveis podem ter preços mais baixos.

Veja também Negócios Outback pode sair do Ceará? Rede abrirá terceiro restaurante neste ano em Fortaleza Negócios Entenda como a Argentina e a Ásia derrubaram em 26% a exportação de calçados no Ceará Negócios Importação de três tipos de arroz tem imposto zerado pelo governo

O padrão de preço dos imóveis desses bairros consta no Anuário DataZAP 2024, realizado pela solução de inteligência imobiliária do Grupo OLX e divulgado na última semana, com dados referentes a 2023.

Segundo o estudo, bairros da área leste da cidade têm preço do m² a R$ 6,9 mil em média. Enquanto o sul da cidade tem preço do metro quadrado de cerca de R$ 4,6 mil. Na região central da Capital o valor do metro quadrado é de R$ 5,9 mil. Já a área mais valorizada é o norte de Fortaleza, com preço de R$ 12,5 mil/m².

Quais os bairros têm imóveis mais baratos?

Cajazeiras, Montese, Barroso e Papicu - que também possui imóveis mais caros - estão entre os bairros de Fortaleza que concentram anúncios de imóveis com os menores preços. Messejana e Sapiranga também estão entre as regiões mais econômicas para morar.

Foto: Anuário DataZAP 2024/Reprodução

O levantamento aponta em quais regiões há uma concentração de imóveis e qual a média do preço de venda. Nos bairros listados, a predominância das concentrações indicadas está na faixa de preço mais barata, de R$ 1.563 até R$ 3.435 por m²:

Cajazeiras

Montese

Barroso

Papicu

Messejana

Sapiranga

Mondubim

Parangaba

Passaré

Jardim das Oliveiras

Curió

Rodolfo Teófilo

Os bairros na região do Centro também apresentam uma grande quantidade de imóveis no padrão mais barato, mas eles coexistem com concentrações de imóveis de padrão médio-alto e alto.

Legenda: Montese está entre os bairros com imóveis a venda de menor valor, segundo DataZAP Foto: Camila Lima/Diário do Nordeste

Na região da Aldeota, Meireles e Mucuripe, por outro lado, praticamente todos os imóveis são do padrão econômico mais valorizado, com m² até R$ 17.449. Para além dessa região, já tradicional no mercado imobiliário de alto padrão, Parquelândia, Bairro de Fátima e Cidade dos Funcionários também aparecem entre as com m² mais elevado.

Cidade heterogênea

Paulo Angelim, corretor de imóveis e colunista do Diário do Nordeste, aponta que os dados mostram como Fortaleza é uma cidade heterogênea, em que os bairros de diferentes faixas econômicas estão espalhados geograficamente. O especialista explica que o padrão de habitação de cada região é definido no início da ocupação do território.

“O que define o padrão de habitação é o loteamento que parcelou aquelas terras e segmentou. Quando é um loteamento muito pequeno, já dá um indicativo claro de que será padrão econômico baixo. Por que a Aldeota é a Aldeota? Os lotes eram muito grandes, de 500, 600 m². O Meireles e a Aldeota não ficaram com o padrão mais elevado por acaso”, aponta.

O Anuário DataZAP 2024 destaca que, apesar da heterogeneidade, Fortaleza tem um 'apego pela praia' visível - os bairros litorâneos concentram a maior procura por imóveis. Aldeota e Meireles, por exemplo, concentram juntos mais de 17% da demanda imobiliária na Capital e foram os bairros que mais ganharam participação de mercado em comparação com 2022.

Já Messejana, Alto da Balança, Farias Brito, Floresta e Conjunto Ceará foram os bairros que mais perderam demanda por imóveis no período. É válido destacar que, apesar de a procura ter caído, a Messejana está entre os bairros de terceiro maior nível de participação no mercado.

Legenda: O bairro Messejana foi um dos que mais perdeu demanda por imóveis em 2023 Foto: Kid Junior

VALORIZAÇÃO DO PADRÃO ECONÔMICO

O Anuário DataZAP também identificou um aumento do lançamento de unidades imobiliárias do padrão econômico. Em comparação com 2022, os produtos menos valorizados tiveram o maior crescimento, de 67%. Na avaliação dos últimos quatro anos, o segmento com maior alta foi o de luxo: crescimento médio de 28% ao ano.

Em relação às novas unidades habitacionais, foram 2.967 de padrão econômico lançadas em 2023 - 92% a mais que no ano anterior. As vendas sob oferta da segmentação econômica também apresentaram crescimento, comportamento diferente das vendas de médio alto padrão e de luxo.

Legenda: Parangaba está entre os bairros de Fortaleza onde imóveis a venda estão na menor faixa de preço Foto: Camila Lima/Diário do Nordeste

Analisando os último quatro anos, as vendas sob oferta do segmento menos valorizado também são as de maior crescimento, com alta média de 8% ao ano.

Paulo Angelim destaca que o boom de empreendimentos populares ocorre devido à política de habitação social. “É objeto de política social, seja de qual for o governo. Empreendimentos de padrão econômico são política de estado, vêm para resolver problemas de déficit habitacional e dinamizar a economia. Seja de qual for o governo. A construção civil precisa de muito emprego”, aponta.

A Zona Norte foi a região de Fortaleza com maior crescimento das unidades lançadas, com foco maior no segmento econômico, que teve um crescimento médio de 221%. O preço do m² nessa região cresceu 22% no ano passado, chegando a cerca de R$ 6.206.

O preço médio do m² para os imóveis de padrão econômico de Fortaleza ficou de R$ 5.309 em 2023, 17% maior que em 2022. O segmento deve o menor crescimento no ano, mas a maior valorização considerando os últimos quatro anos - alta média de 12% ao ano.