Aposta da +Milionária tem primeiro ganhador após dois anos; prêmio foi de R$ 250 milhões

O primeiro vencedor da faixa principal no sorteio da +Milionária foi registrado, nessa quarta-feira (24), após dois anos desde o lançamento dessa modalidade de aposta. A aposta vencedora veio de um bilhete de Manaus, que levou o prêmio acumulado de R$ 249.094.227,14.

Conforme a Caixa Econômica Federal, o ganhador tinha feito uma aposta simples, com seis dezenas e dois trevos, no valor de R$ 6.

As vendas da +Milionária começaram em 2 de maio de 2022, com o primeiro sorteio sendo realizado no dia 28 de maio de 2022.

O próximo concurso, que será realizado no sábado (27), tem estimativa de prêmio de aproximadamente R$ 10 milhões.

RESULTADO +MILIONÁRIA CONCURSO 166

20 - 43 - 44 - 19 - 10 - 42

Trevos: 3 e 4

Como jogar na +Milionária?

Os sorteios serão feitos através de dois globos:

Primeiro globo - com bolas numeradas de 1 a 50, sorteará seis dezenas;

Segundo globo - com bolas numeradas de 1 a 6, sorteará dois números.

No primeiro quadro são 50 números – de 01 a 50 – e, no segundo são seis unidades – de 1 a 6. Para jogar, você deve escolher no mínimo 6 e no máximo 12 números; e de 2 a 6 trevos. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 6 números e os 2 trevos. Mas além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação:

Quem acertar 6 números e 1 ou nenhum trevo;

Quem acertar 5 números e 2 trevos;

Quem acertar 5 números e 1 ou nenhum trevo;

Quem acertar 4 números e 2 trevos;

Quem acertar 4 números e 1 ou nenhum trevo;

O jogo pode ser feito nas casas lotéricas ou no Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.