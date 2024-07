Como as apostas on-line estão acabando com a economia e com a saúde das pessoas

Um levantamento feito em 2023 pela BNL mostra que o mercado de bets já movimenta entre 100 e 120 bilhões de reais por ano no Brasil. Esse crescimento exponencial do mercado de apostas online no Brasil está começando a afetar a economia das pessoas e do Brasil.

Promessas mirabolantes para atrair as pessoas

As diversas plataformas de bets online tem um mote em comum: com apenas alguns cliques, de qualquer lugar, a qualquer hora, e com poucos recursos, é possível que você ganhe uma grande quantia em dinheiro.

Tudo o que você precisa fazer é apertar um botão. O resultado é instantâneo. Você coloca o dinheiro real, aperta o botão e em questão de segundos já tem o resultado se ganhou, ou não, o prêmio.

Para atrair cada vez mais apostadores, as plataformas oferecem diversos benefícios: rodadas extras, prêmio turbinado etc. Tudo com apenas um único objetivo: que você coloque dinheiro, e aposte, na plataforma.

Popularidade das bets afetam o varejo nacional

Em uma teleconferência recente com analistas do setor, o CEO da rede de supermercados Assaí (ASAI3), trouxe dados interessantes sobre uma pesquisa interna realizada pelo grupo.

Ele afirmou que "a gente tem feito várias pesquisas e visto que alguns gastos novos entraram no bolso desse consumidor. Por incrível que pareça, também aparece muito o mercado de apostas esportivas como algo que tira bastante a renda desse consumidor, e ele não tem conseguido retomar os seus volumes de compra".

Um relatório publicado pelo Santander (SANB11) mostrou que os gastos familiares com o varejo caíram de 63% em 2021 para 57% em 2023. No mesmo período, o gasto com bets subiu de 0,8% para 2,7%.

Impactos na vida pessoal

Apostar pode parecer um investimento, mas na maioria dos casos, é uma ilusão financeira. Ao contrário dos investimentos tradicionais, que são baseados na expectativa de um retorno sobre o capital, as apostas frequentemente resultam em perdas.

Quando vai além, e se torna um vício, as apostas podem devastar a vida financeira das pessoas, consumindo suas economias e levando a um ciclo de dívidas que é difícil de quebrar.

Além das perdas financeiras diretas, o hábito de realizar apostas também tem custos sociais significativos. Ele pode causar estresse, ansiedade e depressão, afetando a saúde mental e a qualidade de vida dos indivíduos e de suas famílias. Problemas de relacionamento são comuns, e a estabilidade no lar pode ser comprometida. Essas questões sociais necessitam de atenção e recursos para tratamento e recuperação, o que impõe mais um ônus sobre os serviços de saúde e assistência social.

Cuidados para não ter problemas financeiros

Ante esse cenário preocupante da popularização das bets no país, é fundamental que você tome cuidados para proteger sua saúde financeira.

A primeira medida que você deve tomar, se tem o costume de usar essas plataformas, é estabelecer limites claros de gastos com esse tipo de jogo. Ter limite para gastos desse tipo pode impedir que as coisas saiam do seu controle.

Outro ponto importante é ficar atento aos riscos associados às apostas esportivas, principalmente o poder viciante delas. Esteja alerta a sinais como gastar mais que o planejado, sentir necessidade de apostar valores maiores, ou ter uma alta frequência de apostas.

Por fim, busque conhecimento sobre investimentos. Tenha ciência que apostas esportivas não podem ser considerados investimentos – estão mais para jogos de azar. Através do conhecimento você pode aprender a investir em renda fixa, ações e fundos imobiliários, ativos reais geradores de renda passiva que te auxiliarão a alcançar a sua liberdade financeira.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

