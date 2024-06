Não deixe as dívidas acabarem com o seu relacionamento

Quem nasceu antes dos anos 2000 provavelmente já ouviu aquele ditado popular: quando o dinheiro acaba, o amor sai pela janela.

Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) parece confirmar essa sabedoria popular. Segundo ela, a falta de dinheiro, ou o descontrole financeiro total por parte do parceiro, é um dos maiores motivos de brigas entre os casais.

Não para por aí.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou um estudo em 2018 que relevou que problemas financeiros são a segunda maior de divórcios no Brasil. O estudou demonstrou que em muitos casos, os problemas com dívidas e contas atrasadas costuma ter um peso maior no fim da relação que a infidelidade conjugal.

PROBLEMAS NAS FINANÇAS PODEM ATRAPALHAR OS PLANOS DO CASAL

Por mais que o sentimento (o amor) seja fundamental para um bom relacionamento, as finanças (o dinheiro) acabam tendo também um papel crucial.

Quando os projetos financeiros não estão alinhados, ou quando falta transparência na gestão do dinheiro, surgem conflitos que podem minar a confiança e o respeito entre o casal. Na maioria das vezes, o maior problema surge pela falta de comunicação.

Quando um parceiro gasta sem consultar o outro, ou quando há dívidas ocultas, pode se instalar uma sensação de “traição” – que cria um ambiente propício para brigas e ressentimentos.

A FALTA DE DINHEIRO DESGASTA O RELACIONAMENTO

Problemas com dívidas e de falta de dinheiro podem ter um impacto profundo no relacionamento. A pressão constante por pagar contas, lidar com dívidas e tentar planejar um futuro melhor podem acabar sobrecarregando o casal.

Esse stress causado por problemas financeiros se traduz em mais brigas, menor qualidade de vida e, em boa parte dos casos, causa impactos até mesmo na vida íntima do casal. Quando essa realidade se torna uma constante, é bem comum haver o distanciamento dos parceiros.

A falta de dinheiro acaba limitando também a capacidade de desfrutar de atividades juntos, como sair para jantar ou fazer uma viagem, o que pode diminuir a sensação de união e parceria. Esse distanciamento emocional é uma das razões pelas quais muitos casais se separam nos primeiros dez anos de casamento, conforme indicam as pesquisas.

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA PODE SALVAR O SEU RELACIONAMENTO

A educação financeira é uma ferramenta poderosa para fortalecer os relacionamentos. Quando ambos os parceiros têm uma compreensão clara de conceitos financeiros básicos, como orçamento, investimento e gestão de dívidas, eles estão mais bem preparados para enfrentar os desafios financeiros.

Investir em cursos ou ler livros sobre finanças pessoais pode ser uma maneira eficaz de melhorar a saúde financeira do casal e, por consequência, o grau de satisfação do relacionamento.

Além disso, a educação financeira promove a independência e a responsabilidade individual, o que é crucial para o equilíbrio na relação. Quando ambos os parceiros são capazes de contribuir para as finanças da família, há uma menor probabilidade de surgirem conflitos relacionados ao dinheiro.

Cultivar uma relação saudável com as finanças não só protege o patrimônio do casal, mas também fortalece a união e a parceria. Ao enfrentar os desafios financeiros com transparência e cooperação, os casais podem construir um futuro mais próspero. Afinal, o dinheiro é apenas uma ferramenta, e o verdadeiro valor está na maneira como ele é utilizado para promover o bem-estar e a felicidade de ambos.