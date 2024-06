Entenda como o poder oculto dos juros compostos pode aumentar expressivamente seu patrimônio

Segundo conta a história, Albert Einstein teria dito que:

"Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo.

Aquele que entende ganha.

Aquele que não entende, paga."

Não teria como ser mais precisa essa afirmação do ilustre físico - um dos homens mais inteligentes que já existiram. Os juros compostos, quando corretamente utilizados, são capazes de transformar pequenas somas em fortunas ao longo do tempo. Tudo o que o investidor precisa fazer são os aportes e esperar o tempo passar.

O SEGREDO POR TRÁS DOS JUROS COMPOSTOS

Vamos supor que você fez hoje um depósito de R$ 1.000,00 na sua conta no banco. Acontece que o sistema do banco está com um erro e todo dia você recebe 1% a mais sobre o valor depositado na sua conta.

Se você acompanhar o saldo diariamente, você verá:

No primeiro dia: R$ 1.000,00

No segundo dia: R$ 1.010,00

No terceiro dia: R$ 1.020,10

No quarto dia: R$ 1.030,30

No quinto dia: R$ 1.040,60

Se você tiver um olhar mais atento, perceberá que algo mágico está acontecendo. Aqueles centavinhos a mais no saldo mostram que os juros estão sendo calculados também sobre os juros recebidos no dia anterior – o famoso juros compostos – e é aqui que o milagre acontece.

A cada vez que os juros rendem sobre o montante total do dia anterior, o dinheiro na sua conta vai crescendo cada vez mais rápido (e ficando cada vez maior). Funciona igual uma bola de neve descendo a montanha, começa pequena e, conforme o tempo passa, fica maior e cresce mais rápida.

O TEMPO É O SEU MAIOR ALIADO

Uma das grandes vantagens dos juros compostos é que eles recompensam a paciência. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro parado rendendo juros, maior será o crescimento.

No exemplo abaixo você pode ver como 5 anos fazem uma diferença enorme nos investimentos:

Investimento R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Taxa de Juros Mensal 1% 1% Anos Investindo 20 25 Patrimônio Final R$ 108.925,54 R$ 197.884,66

Supondo que dois investidores começaram com um único aporte de 10 mil reais, aquele que começou a investir 5 anos antes tem quase o dobro de patrimônio que o investidor que ficou esperando o “momento certo” para começar.

E se você pensa que essa diferença é grande, saiba que quanto mais o tempo passa, mais ela aumenta. Supondo que eles invistam por 30 e 35 anos respectivamente, a diferença que era de quase 90 mil reais pula para quase 300 mil.

QUALQUER UM PODE APROVEITAR ESSE PODER

Uma das belezas dos juros compostos é que qualquer um pode se beneficiar deles. Você não precisa ser um gênio dos investimentos ou ter muito dinheiro para começar. Tudo o que você precisa é ter o conhecimento certo, começar a investir e deixar o tempo trabalhar a seu favor.

Hoje é possível começar a investir com aportes de menos de 10 reais por mês. Existem CDB’s que aceitam aportes a partir de R$ 1,00. Você também pode encontrar alguns fundos imobiliários e ações custando menos de R$ 10,00. Você só precisa aprender como escolher bons ativos para investir.

Não se engane achando que se investir pouco não terá resultados. Mesmo investimentos modestos, quando somados ao poder dos juros compostos, podem levar a um crescimento surpreendente do patrimônio.

Se você investir R$ 100,00 por mês durante 39 anos, com um rendimento mensal de 1% ao mês, terá acumulado 1 milhão de reais. Com uma estratégia simples, mas extremamente eficaz, qualquer pessoa pode garantir um futuro financeiro mais seguro e próspero.

Ao investir de forma regular e deixar os juros compostos trabalharem, você está plantando as sementes para um futuro financeiro sólido e próspero. Seja um pequeno investidor ou um veterano do mercado, os juros compostos são o maior aliado na jornada para a independência financeira. Então, comece hoje, seja paciente e deixe a mágica dos juros compostos transformar o seu futuro.