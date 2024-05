Recebendo aluguéis sem ter imóveis

Por muito tempo, ter vários imóveis alugados aqui na minha cidade foi um grande sonho meu. Eu via conhecidos que possuíam essa realidade recebendo aluguéis todos os meses e achava que esse era um bom caminho a seguir.

Mas essa ideia mudou logo quando eu aluguei o meu primeiro imóvel.

A primeira desilusão veio com toda a burocracia envolvida em achar alguém para alugar o imóvel por um preço justo. Depois de alugado eu descobri que poderia ter vários problemas com o inquilino. Mas a pior parte mesmo foi na hora de desocupar o imóvel, que saiu destruído e com débitos nas contas de água e energia.

Para minha sorte, não demorou muito para eu descobrir o mundo dos Fundos Imobiliários: uma forma simples e fácil de investir em imóveis, receber os aluguéis mensais e não ter toda essas dores de cabeça.

ACESSIBILIDADE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Uma das coisas que mais me atraiu em fundos imobiliários foi a facilidade com que, com pouco dinheiro, eu poderia me tornar proprietário de uma fração de grandes imóveis, localizados em áreas nobres.

Os FIIs permitem que os investidores adquiram cotas por valores acessíveis (alguns custam menos de 10 reais), o que democratiza esse tipo de investimento. Você não precisa de 500 mil para ser dono de um escritório no centro comercial da cidade por exemplo.

Além disso, os FIIs também oferecem uma forma fácil de diversificar o patrimônio. Ao comprar um imóvel, você coloca todo o seu dinheiro alocado num único bem, que pode se perder pelos mais diversos motivos. Ao investir em FIIs, você acaba tendo acesso à uma carteira de imóveis que podem incluir diversos shoppings, escritórios, galpões logísticos etc.

Essa diversificação natural dos fundos imobiliários ajuda a mitigar os riscos do negócio, evitando que desastres naturais, por exemplo, possam colocar tudo a perder nos investimentos.

É BOM DEMAIS RECEBER DIVIDENDOS TODOS OS MESES

Outra vantagem do investimento em fundos imobiliários é que eles pagam dividendos mensalmente. Os dividendos são uma parte dos aluguéis recebidos pela administradora pelos imóveis que compõe o fundo. Ela recebe os aluguéis, paga as suas despesas e distribui o restante entre os cotistas.

Outra grande vantagem dos FIIs é que os dividendos recebidos são isentos de imposto de renda. Enquanto no aluguel tradicional você pode ter que pagar até 27,5% de IR, nos dividendos recebidos dos FIIs você não paga nada.

GESTÃO PROFISSIONAL EVITA DOR DE CABEÇA

Os fundos imobiliários são investimentos regulados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o que garante um maior nível de transparência e segurança para os investidores.

Os fundos são obrigados a divulgar perioridicamente as informações sobre sua performance, permitindo que os investidores tomem decisões mais acertadas.

Além disso, os fundos imobiliários são geridos por gestores profissionais qualificados e especializados no mercado imobiliário. Toda essa gestão profissional garante que o investidor não precisa se preocupar com nenhum problema ocorrido nos imóveis. O trabalho do investidor é apenas acompanhar os resultados e receber os dividendos todo dia 15 de cada mês.

MINHA CLASSE FAVORITA DE INVESTIMENTOS

Apesar de investir nos 4 pilares dos investimentos: renda fixa, ações, fundos imobiliários e investimentos no exterior, eu confesso que os FIIs são a minha classe favorita.

A possibilidade de, com apenas alguns reais, me tornar sócio dos maiores e melhores imóveis do Brasil, recebendo uma parte dos aluguéis todos os meses (e isento de IR), me dá tranquilidade para continuar firme na minha jornada como investidor.

A renda fixa pode até oferecer segurança, e as ações e investimentos no exterior uma possibilidade maior de rentabilidade, mas são os dividendos mensais pingando na minha conta que me brilham os olhos todos os meses. Nenhum outro ativo possuem essa regularidade no pagamento de dividendos como os FIIs.

