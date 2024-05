Chegou a hora de tirar o seu dinheiro da poupança

A poupança é o investimento mais conhecido entre os brasileiros. Ela funciona de maneira simples: você coloca o seu dinheiro e, após um mês, o rendimento entra na conta. Apesar de bastante conhecida, a poupança não é, nem de longe, o melhor investimento (e nem o mais rentável).

Apesar de sua segurança e simplicidade, a rentabilidade da poupança é frequentemente superada pela inflação, o que significa que o dinheiro investido perde poder de compra ao longo do tempo. Com a taxa Selic em níveis historicamente baixos, o rendimento da poupança se torna ainda menos atrativo.

Para quem busca preservar o valor do seu dinheiro e obter um retorno real sobre suas economias, é essencial considerar alternativas de investimento. A renda fixa, especialmente através do Tesouro Selic e CDBs com liquidez diária, oferece segurança similar à poupança, mas com retornos superiores.

TESOURO SELIC: O INVESTIMENTO MAIS SEGURO DO PAÍS

Como primeira alternativa à poupança, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. Ele é um título público federal, ou seja, garantido pelo Governo brasileiro, que acompanha a Taxa Selic - aquela que você de vez em quando nos noticiários, e que rende mais que a poupança.

O rendimento da poupança funciona assim:

Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês + TR (que costuma variar entre 0 e 2%);

Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Taxa Selic;

Perceba que, pela forma como é calculado o rendimento da poupança, o Tesouro Selic (que rende 100% da Taxa Selic) sempre renderá mais que a poupança – em todos os cenários.

Outra vantagem do Tesouro Selic em relação à poupança é o seu rendimento diário. Isso quer dizer que você não precisa esperar o mês inteiro para receber os rendimentos (igual acontece na poupança). Todo dia uma parte dos juros entra na sua conta e caso você resgate o valor antes dos 30 dias, não perde todo o rendimento (igual acontece na poupança).

O Tesouro Selic possui liquidez diária, ou seja, você pode resgatar quando quiser. Mas atenção aos horários de negociação do Tesouro. Você pode comprar e resgatar o investimento em dias úteis, das 09:30 às 18:00.

Investir no Tesouro Selic é simples: basta abrir uma conta em uma corretora de valores que opere com o Tesouro Direto. Após a abertura da conta, o investidor pode transferir o valor desejado e comprar o título diretamente pela plataforma da corretora.

CDB 100% CDI COM LIQUIDEZ DIÁRIA: UMA ALTERNATIVA BANCÁRIA À POUPANÇA

Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) são títulos emitidos por bancos para captar recursos. Quando um CDB oferece 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), ele proporciona uma rentabilidade alinhada com a taxa de juros interbancária, geralmente próxima à Selic.

CDBs com liquidez diária permitem o resgate do investimento a qualquer momento, oferecendo uma flexibilidade similar à poupança. Além disso, esses investimentos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até o limite de R$ 250.000 por CPF por instituição financeira, o que proporciona uma camada adicional de segurança.

Para investir em um CDB, o processo é semelhante ao do Tesouro Selic: abrir uma conta em uma instituição financeira que ofereça esse produto, transferir o dinheiro e realizar a aplicação diretamente pela plataforma da instituição.

COMPARANDO O RENDIMENTO NA POUPANÇA X TESOURO SELIC X CDB 100% CDI

Para exemplificar a diferença entre um investimento na poupança, no Tesouro Selic e no CDB 100% CDI, eu fiz uma simulação aplicando R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 1 ano, com uma Selic no valor de 10,50%. O resultado foi o seguinte:

Quando comparativo:

Rentabilidade líquida após o desconto de IR (20%) para aplicações até 360 dias

Um fato interessante a se notar é que mesmo com o pagamento do imposto de renda no resgate do Tesouro Selic e CDB 100% CDI com liquidez diária, ainda assim o investidor desses títulos consegue um resultado final maior – o que demonstra como eles são uma alternativa melhor à poupança.

PASSO A PASSO PARA COMEÇAR A TIRAR O DINHEIRO DA POUPANÇA

Para sair da poupança e começar a investir em renda fixa, siga estes passos simples:

Eduque-se: Aprenda sobre as diferentes opções de investimentos, suas características e riscos. Você pode me acompanhar nas redes sociais, onde eu falo diariamente sobre investimentos. Escolha uma Corretora ou Banco: Procure uma instituição financeira que ofereça Tesouro Direto e CDBs com boas condições. Compare taxas e serviços antes de tomar uma decisão. Abra sua Conta: Faça o cadastro na corretora ou banco escolhido, seguindo os procedimentos exigidos. Esse processo geralmente é rápido e pode ser feito online pelo app no seu celular. Transfira os Recursos: Transfira o valor que deseja investir da sua conta-corrente para a conta da corretora ou banco. Transferir o dinheiro para a corretora é tão simples quanto fazer um PIX. Realize o Investimento: Acesse a plataforma da instituição financeira e faça a aplicação no Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária. Acompanhe Seus Investimentos: Monitore periodicamente o desempenho dos seus investimentos para garantir que estão alinhados com seus objetivos financeiros.

Seguindo esse passo a passo você coloca o seu dinheiro para começar a trabalhar por você – e de quebra já leva para casa um rendimento maior que o da poupança.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.