Aplicações vs. apostas: como o jogo online está prejudicando os brasileiros

Com a crescente popularidade desses sites e aplicativos nos últimos anos, mais pessoas têm sido atraídas pela promessa de ganhos rápidos e fáceis. A realidade, porém, é bem diferente: muitos acabam viciados e perdem grandes somas de dinheiro.

O mercado de apostas no Brasil

Segundo a ANBIMA, 15% da população brasileira usa aplicativos de apostas — quase três vezes mais do que o número de investidores. Uma pesquisa da Opinion Box mostra que 60% dos apostadores perdem mais do que ganham, e a maioria deles pertence às classes D e E. Belmiro Gomes, CEO do Assaí, até destacou como as apostas têm impactado negativamente as compras em supermercados.

A ilusão de investimento

Muitos veem as apostas online como uma forma de investimento, o que é um grande engano. Investir envolve análise e estratégia; apostar depende apenas da sorte. Quando as pessoas começam a desviar dinheiro da alimentação, saúde e educação para apostar, a situação pode se tornar crítica.

O perigo das apostas

O vício em apostas, ou ludopatia, é um problema social sério que pode destruir finanças e famílias. O fácil acesso aos apps de apostas e a possibilidade de jogar a qualquer hora aumentam ainda mais esse risco. Os jogos são projetados para viciar os usuários, criando uma falsa esperança de ganho, enquanto drenam seus recursos.

Recentemente, recebi o relato de um jovem no Instagram que perdeu R$ 350 mil por causa desse vício, resultando na perda de seu emprego, casa e família.

Diferença entre apostar e investir

É crucial entender que apostas esportivas são puramente jogatinas disfarçadas. Ao investir em ações ou fundos imobiliários, por exemplo, você está colocando seu dinheiro em negócios que geram lucro. Os fundos imobiliários recebem aluguéis que são distribuídos aos cotistas. Já em apostas, você apenas conta com a sorte, o que geralmente leva à ruína financeira e familiar no longo prazo.

Disclaimer: Esta matéria tem finalidade unicamente informativa, de natureza educacional e não produzida com o intuito de servir como recomendação para produtos ou estratégias de investimento.