Décio Bazin: Um dos primeiros brasileiros a prosperar na bolsa com foco em dividendos

Décio Bazin foi um renomado jornalista econômico e investidor brasileiro, conhecido por suas contribuições significativas ao mercado financeiro. Sua trajetória e estratégias oferecem lições valiosas para qualquer pessoa interessada em investir na bolsa de valores.

Nascido em 1931 e falecido em 2003, Bazin estudou contabilidade nos anos 1950 e começou a trabalhar como operador em corretora de investimentos nos anos 1960. Sua vasta experiência no mercado financeiro e sua capacidade analítica o levaram a desenvolver um método de investimento que priorizava o retorno em dividendos.

A Filosofia de Investimentos de Décio Bazin

Bazin tornou-se uma referência no Brasil. Ele defendia a compra constante de ações de empresas sólidas que fossem boas pagadoras de dividendos, argumentando que esta era a melhor forma de gerar renda passiva e, consequentemente, enriquecer de forma sustentável​​.

Veja também Alberto Pompeu Fundos Imobiliários: um jeito simples de receber aluguéis sem ter imóveis Alberto Pompeu Por que o Tesouro Selic é a Melhor Escolha para Investidores Conservadores? Alberto Pompeu Investindo em ações: Um guia para iniciantes Alberto Pompeu Descomplicando o mundo dos investimentos: como começar do zero

Segundo Bazin, a base de um investimento sólido deveria ser a capacidade da empresa de pagar dividendos consistentes e robustos. Ele valorizava ações de empresas com baixo endividamento, ausência de notícias negativas e um dividend yield pelo menos igual ao rendimento da renda fixa. Esses critérios ajudavam a garantir que o investimento fosse seguro e rentável a longo prazo​.

O Método de Avaliação de Ações de Décio Bazin

Bazin era conhecido por sua fórmula de avaliação de ações, que sugeria pagar, no máximo, 16,67 vezes o valor dos dividendos recebidos por ação. Essa fórmula era baseada na taxa básica de juros da renda fixa, sugerindo que os dividendos deveriam sempre competir favoravelmente com esses juros, garantindo uma remuneração adequada ao investidor.

A simplicidade da Fórmula de Bazin expressa, também, o refinamento da sua técnica. A justificativa para o seu pensamento era que, para ser atrativo ao investidor arriscar seu patrimônio na renda variável, ele deveria – no mínimo – receber o equivalente aos juros da renda fixa em dividendos.

Esse cálculo pode ser demonstrado através de um exemplo simples. Se era esperado que uma ação iria pagar R$ 1,50 de dividendos no ano, o preço justo para ela seria de R$ 25,00 (R$ 1,50 x 16,67).

Abordagem mais conservadora

O impacto de Bazin no mercado de capitais brasileiro foi profundo. Ele influenciou muitos investidores a adotar uma abordagem mais calculada e conservadora, focada no longo prazo. Seu livro continua sendo uma leitura essencial para quem deseja entender os princípios do investimento em ações e a importância dos dividendos.

Através de seus ensinamentos, Décio Bazin nos ensina que a paciência e a persistência são vitais no investimento em ações. Em um mundo financeiro onde as modas vêm e vão, a abordagem clássica de Bazin sobre a busca de empresas sólidas e rentáveis permanece como uma bússola para os investidores que visam a construção de um patrimônio duradouro e estável.

Seus ensinamentos continuam a inspirar uma nova geração de investidores que valorizam a sustentabilidade financeira acima de ganhos rápidos e especulativos. Seus ensinamentos são tão importantes que inspiraram a filosofia de investimentos de outro grande investidor brasileiro: Luis Barsi.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil