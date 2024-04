Por que o Tesouro Selic é a Melhor Escolha para Investidores Conservadores?

Investir é algo que requer conhecimento, planejamento e um certo grau de coragem para lidar com os riscos, que existem assim como em tudo na vida.

No entanto, para aqueles que são mais conservadores e preferem segurança acima de tudo, o Tesouro Selic é uma excelente opção: rende mais que a poupança e é garantido pelo Tesouro Nacional.

Na minha opinião, ter uma parte dos seus investimentos em Tesouro Selic é fundamental para que o investidor possa passar por períodos de grandes crises sem maiores problemas – você nunca verá um prejuízo nesse investimento.

O que é Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é um título da dívida pública federal emitido pelo Tesouro Direto. Como programa do governo brasileiro, permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos federais. Quando você investe em qualquer um dos títulos do Tesouro Direto, está emprestando dinheiro ao Governo em troca de uma rentabilidade prometida.

No Tesouro Selic, a rentabilidade garantida pelo título é a Taxa Selic, que atualmente se encontra em 10,75% ao ano. Quando o Banco Central (Bacen) aumenta a Taxa Selic, a rentabilidade do investimento sobe; quando ele a baixa, a rentabilidade diminui.

Por que o Tesouro Selic é o Investimento Mais Seguro?

Considero o Tesouro Selic o investimento mais seguro do Brasil por dois principais motivos:

1. Ele é um título garantido pelo governo;

2. Pelo fato de ter o Governo Federal como emissor da dívida, o Tesouro Selic está no topo da pirâmide de segurança – uma vez que o risco de inadimplência do Governo é o menor que existe no país.

Quando o Governo precisa de mais dinheiro, ele tem opções que ninguém mais tem: aumentar os impostos e/ou emitir mais dinheiro. Com essa garantia de poder aumentar os próprios recursos, dificilmente o Governo irá dar um calote nos investidores.

O rendimento e o resgate são diários.

Aqui temos duas características essenciais para tornar o Tesouro Selic o investimento mais seguro do país.

Quando falamos de rendimento diário, estamos afirmando que todo dia os juros entram na sua conta – ou seja, você não precisa esperar o vencimento do título para receber a rentabilidade acordada. Isso é bom para o investidor, pois este não fica sujeito à marcação à mercado, como ocorre em outros títulos do Tesouro Direto (em que você só tem a garantia da rentabilidade contratada na data de vencimento).

Já o resgate diário é uma garantia de recompra dos títulos pelo Governo a qualquer momento. Isso quer dizer que o seu dinheiro não fica preso até o vencimento, e você pode sacá-lo quando quiser.

Detalhes Importantes do Tesouro Selic

Antes de ir para a sua corretora, ou diretamente na plataforma do Tesouro, investir no Tesouro Selic, você precisa saber algumas coisas importantes:

Impostos

Nos investimentos feitos no Tesouro Selic incidem dois impostos regressivos: Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Eles são regressivos, pois diminuem quanto mais tempo o dinheiro fica investido. No Tesouro Selic, o IOF zera após 30 dias. Já o IR obedece à tabela regressiva da renda fixa:

Prazo da aplicação Alíquota Até 180 dias 22,50% De 181 a 360 dias 20% De 361 a 720 dias 17,50% Mais de 720 dias 15%

Investimentos e Resgates

Apesar do rendimento e resgate serem diários, as negociações do Tesouro Selic não são. Por isso, é importante ficar atento ao funcionamento das negociações do Tesouro Selic.

Os investimentos, e também os resgates, podem ser feitos apenas em dias úteis, das 09h30 às 18h.

Pedidos de resgate feitos até às 13h entram na conta no mesmo dia. Se feitos após as 13h, o resgate entra na conta no dia seguinte.

Investir no Tesouro Selic é uma decisão que alia segurança, estabilidade e flexibilidade. Para quem busca uma opção de investimento confiável e deseja diversificar sua carteira com ativos de baixo risco, este é o caminho ideal.

Considero o Tesouro Selic, junto com o CDB 100% CDI com liquidez diária de bancos grandes, o primeiro passo para quem deseja sair de vez da poupança.

Disclaimer: Esta matéria tem finalidade unicamente informativa, de natureza educacional e não foi produzida com o intuito de servir como recomendação para produtos ou estratégias de investimento.

