Segurança e crescimento: o meu plano para os R$ 2,92 milhões do BBB 24

Eu imagino que no calor do momento, muitas ideias passaram pela cabeça do Davi, desde a compra da casa própria até um veículo ou mesmo uma viagem dos sonhos.

No entanto, passada a euforia inicial, é importante voltar à realidade e definir um planejamento cuidadoso para fazer esse prêmio se multiplicar – transformando todo esse valor em uma fonte duradoura de segurança financeira.

Veja também Alberto Pompeu Fundos Imobiliários: um jeito simples de receber aluguéis sem ter imóveis Alberto Pompeu Descomplicando o mundo dos investimentos: como começar do zero

Segurança em primeiro lugar: Formando a base na renda fixa

A primeira etapa do meu plano seria formar uma base sólida de investimentos em renda fixa. Como o valor do prêmio supera em muito a proteção do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), eu procuraria investimentos junto ao Tesouro Direto, especialmente o Tesouro Selic – que hoje tem uma taxa de retorno de 10,25% ao ano.

Esse primeiro investimento serviria como alicerce da minha carteira, garantindo que uma parcela do prêmio esteja protegida contra as grandes oscilações do mercado. A ideia principal aqui é dormir tranquilo sabendo que essa parte do meu patrimônio está segura.

Gerando renda mensal: Investindo em FIIs

Os fundos imobiliários, conhecidos por pagarem dividendos mensais isentos de IR, representam uma excelente forma de gerar renda passiva. Outra vantagem dos investimentos em FIIs é poder investir em imóveis sem precisar de muito dinheiro ou mesmo tomar conta deles diretamente.

Aqui, escolheria 5 bons fundos imobiliários, respectivamente dos setores de logística, lajes corporativas, shoppings, papéis e um fundo de fundos. Com essa diversificação, dificilmente teria problemas no longo prazo, pois meu risco estaria diluído entre diversas classes de ativos.

Buscando aumentar o patrimônio: Entram em campo as ações

Apesar de ser um excelente prêmio, há um espaço para valorização desse valor. Por isso mesmo, uma parte do prêmio seria destinada à compra de ações.

Aqui faria uma seleção criteriosa, focada em empresas sólidas – e com bons fundamentos – de setores perenes (com alta demanda mesmo em períodos de crise). Aqui se destacam as ações de bancos, energia elétrica, saneamento, saúde e papel e celulose.

Dentro desses setores, buscaria empresas com lucros crescentes, boa margem de lucro e diferencial competitivo.

Fugindo do risco Brasil: Investimentos no exterior

Particularmente, invisto no exterior para proteger meu dinheiro do risco Brasil e, caso as coisas aqui saiam do controle, posso me mudar, já que parte do meu patrimônio estaria no exterior. Além disso, ganho exposição a economias mais estáveis e em expansão, o que me dá acesso a oportunidades que podem não existir no momento aqui no Brasil.

Através dessa estratégia, eu estaria não apenas preservando o prêmio de quase 3 milhões de reais ganho com tanto esforço pelo Davi no BBB, mas também fazendo-o crescer de maneira sustentável e segura.

Utilizando a 'estratégia do feijão com arroz', metodologia que desenvolvi nos últimos 6 anos, esse prêmio marcaria o início de uma nova fase de prosperidade e liberdade financeira.

Disclaimer: Esta matéria tem finalidade unicamente informativa, de natureza educacional e não produzida com o intuito de servir como recomendação para produtos ou estratégias de investimento.