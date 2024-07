Jogo do Tigrinho: quem te influencia?

Já que tenho este espaço para, entre outros assuntos, tratar das finanças pessoais e educação financeira, vale escrever sobre um tema que tem se tornado um pesadelo para muitas pessoas e famílias. Os chamados jogos de azar on-line.

Inúmeros são os relatos de pessoas, em todo o Brasil, que se entregaram aos jogos on-line e, normalmente, perderam muito dinheiro. Em alguns casos, pessoas estão se suicidando. É. Acreditem. Tais jogos trazem dependência e levam a morte. Isso é real.

Ultimamente o que mais tem se falado é de um dos jogos on-line: o Future Tiger, mais conhecido como Tigrinho, trata-se da plataforma desenvolvida pela empresa com sede em Malta PG Soft que chama apostadores com uma forte promessa de ganhos rápidos e um desenho de jogo similar a de um caça-níquel. O jogador tenta combinar três figuras iguais em três fileiras para receber prêmios em dinheiro. A quantia é determinada pelos símbolos que aparecem na tela.

Este jogo ficou muito conhecido, principalmente, porque influencers digitais indicam, promovem e divulgam tal jogo. Ostentam riquezas e foram presos pela Polícia Civil, em alguns casos.

Situações como:

“No interior de São Paulo, a enfermeira Gabriely Sabino foi encontrada na última sexta-feira (21/06) após passar uma semana desaparecida. Ela assumiu à imprensa ter fugido após contrair dívidas para investir no “jogo do tigrinho”, uma espécie de caça-níquel online.”

“Perdi mais de 10 mil, e ainda tenho um boleto de 3.600 pra pagar”

“Eu perdi 30 mil que guardava desde os 15 anos”

“Um dos casos aconteceu no município de Formosa da Serra Negra, no interior do Maranhão. Rafael Mendes, de 17 anos, cometeu suicídio no dia 10 de setembro.”

“Semanas antes, a socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da cidade de Pastos Bons, Jaciaria Borgens, também teria tirado a própria vida por causa de um prejuízo provocado pelo 'Jogo do Tigrinho'.”

E a Lei?

Jogos de azar não são permitidos no Brasil e são considerados crimes pela Lei de Contravenções Penais, definidos como o tipo de jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte. As plataformas de caça-níquel online, porém, estão na maioria das vezes sediadas em paraísos fiscais no exterior, o que dificulta a auditoria.

Elas funcionam de forma diferente dos jogos regidos pelo arcabouço legal de apostas online. Nesse caso, as empresas precisam ter sede no Brasil e o usuário deve ser orientado quanto ao risco de perda de valores ao jogar.

E o vício?

Como psiquiatras explicam, a gente fica dependente não só de substâncias químicas, mas também de comportamentos altamente sedutores para o cérebro, as dependências comportamentais, como o transtorno do jogo. O jogo de azar tem esse potencial aditivo porque tudo que dá prazer vai estimular o sistema de recompensa cerebral, que processa e identifica a possibilidade de obter gratificação.

Mas eu não caio nessa. Será?

Muitos são os fatores que levam cada um de nós a não resistir a tentação: precisar de dinheiro, promessa de dinheiro rápido, prazer momentâneo, levar vantagem, não admitir que está perdendo.

Crianças, adolescentes e adultos – todos estão caindo neste vício sim. Então, antes de dizer que é só o outro, olhe para você e sua família. Te garanto que, na sua família já existe pelo menos 1 pessoa que joga on-line. Seja Tigrinho, Pinguim, Plataformas Chinesas, Bet. O fato é que o risco financeiro, emocional e de vida é real, ainda que pareça virtual.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

