Fobia financeira: será que você tem?

Existe um teste de percepção onde se colocam jogadores de dois times passando bola entre eles. Pede-se ao observador para contar quantos passes uma equipe faz ao longo do vídeo. Ocorre que, durante o vídeo, um gorila entra em cena, se posiciona no centro, bate no peito e sai lentamente. Ao final, perguntamos quantos passes os observadores viram, alguns acertam, outros erram e, pasmem, apenas cerca de 10% dos presentes consegue ver o gorila.

Este fenômeno foi estudado pelo cientista Daniel Simons, que chegou a conclusão eu nosso cérebro busca sempre economizar energia e, portanto, muitas vezes não vê coisas mesmo que estejam a sua frente.

Ainda que eu tenha descrito de forma suscinta, o objetivo aqui é trazer uma realidade: nosso cérebro muitas vezes nos engana e evita que vejamos coisas importantes em nossa vida, como uma forma de nos proteger.

Assim se dá a Fobia Financeira. Ainda que lidar com dinheiro deveria ser algo comum todos os dias, muitas pessoas tem dificuldade em até mesmo olhar seu extrato bancário ou fatura do cartão de crédito. Para evitar, muitas vezes, um desconforto físico e emocional.

Para quem se descontrola quando o assunto são finanças pessoais, pode ser um sinal para ficar atento sobre o que é conhecido em economia comportamental como “fobia financeira”.

Sabemos que “fobia” é um medo irracional que podemos ter de algo, de forma inexplicável. A Fobia financeira é um pavor excessivo sobre as finanças pessoais, contas e dívidas.

Consequências da fobia financeira

Essa fobia afeta diretamente o dia a dia de um indivíduo, que não consegue transformar seus sonhos, por exemplo, em metas claras para atingi-las, pois de alguma maneira isso envolve encarar seus números bancários.

Outra consequência é o descontrole financeiro, em que a pessoa não sabe ao certo quanto tem nem para onde está indo todo o dinheiro que ganha, o que acaba fazendo com que o seu maior medo vire realidade, que é o lidar com o dinheiro virar um ‘bicho-papão’.

Como saber se sofro desta fobia?

Existem sinais que devem ser observados:

Preocupação excessiva

Fixação nos problemas

Irritabilidade

Dificuldades para dormir

Medo de perder o controle

Evitar olhar o extrato bancário ou as faturas do cartão de crédito

Ser muito avarento ou muito descontrolado e se sentir extremamente incomodado quando surge o assunto dinheiro, chegando a mudar de assunto ou até mesmo saindo do lugar.

Como superar a fobia financeira

Existem duas ferramentas bem eficazes para superar a fobia financeira. A primeira opção seria pela “terapia de exposição” e a segunda pela “terapia cognitivo-comportamental”.

Na terapia de exposição, que é exatamente se expor ao que lhe causa fobia, o acompanhamento de um planejador financeiro pode ajudar a pessoa se sentir mais segura nesse processo.

Já na terapia cognitivo comportamental, que é uma abordagem de tratamento psicológico baseada na ideia de que pensamentos, emoções, sensações corporais e comportamentos são conectados, e, se mudarmos umas dessas condições, podemos alterar as demais.

O acompanhamento de um terapeuta com conhecimento em psicologia econômica pode acelerar o processo.

Importante é lidar com seu dinheiro de forma saudável e lembrar que para tudo tem uma saída. E viver um dia de cada vez.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

