Como criar metas financeiras e sair do endividamento

Sim, sempre que possível, falaremos sobre o endividamento. Em Pesquisa sobre o Endividamento, realizada pela Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços (CNC), a proporção de famílias endividadas ficou em 78,5% no quarto mês de 2024, acima de março (78,1%) e de abril de 2023 (78,3%).

Portanto, nunca é demais falar sobre estratégias e decisões que você deve tomar hoje para sair desta estatística – caso nela esteja. E, por isso, falamos de Planejamento. Você não terá sucesso sem planejar, você não chegará ao seu destino se não souber para onde quer ir. Pois vamos lá.

Para fazer um planejamento financeiro, é importante seguir algumas etapas importantes. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a definir metas financeiras, estabelecer um plano de poupança e lidar com o dinheiro:

Definindo metas financeiras:

- As metas financeiras são objetivos que você estabelece para si mesmo para alcançar um determinado resultado financeiro. Elas podem variar de metas de curto prazo, como pagamento de dívidas, a objetivos de longo prazo, como aposentadoria ou compra de uma casa própria.

- Para definir metas financeiras, é importante ter clareza sobre o que você deseja alcançar e estabelecer metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido (conhecidas como metas SMART).

- Por exemplo, você pode definir uma meta de economizar uma certa quantia de dinheiro todos os meses para uma viagem dos sonhos ou para criar uma reserva de emergência.

Estabelecendo um plano de poupança:

- Um plano de poupança é essencial para alcançar suas metas financeiras. Ele envolve a definição de um orçamento, o monitoramento de gastos, o investimento regular e a correção de desvios de curso.

- Comece criando um orçamento detalhado, listando todas as suas receitas e despesas mensais. Isso ajudará você a ter uma visão clara de como seu dinheiro está sendo gasto e onde é possível economizar.

- Além disso, é importante criar o hábito de registrar todas as suas movimentações financeiras, para que você possa acompanhar a entrada e saída do seu dinheiro e cumprir seu plano de poupança.

- Uma estratégia eficaz é adotar o princípio do "pague-se primeiro", reservando uma porcentagem do seu salário para a poupança antes de gastar com outras despesas.

Lidando com o dinheiro:

- Para lidar com o dinheiro de forma eficaz, é importante ter uma visão clara da sua situação financeira atual e onde você quer chegar.

- Além disso, é fundamental criar o hábito de controlar seus gastos, evitando gastos desnecessários e identificando áreas onde é possível economizar.

- Uma boa prática é adotar uma planilha financeira para visualizar seu orçamento de forma prática e acompanhar seu progresso regularmente.

- Também é importante adequar suas metas à sua realidade e perspectiva atuais, evitando estabelecer objetivos financeiros impraticáveis.

Lembre-se de que o planejamento financeiro é um processo contínuo e requer disciplina e comprometimento. Ao seguir essas dicas, você estará no caminho certo para alcançar suas metas financeiras e ter uma vida financeira mais saudável.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

