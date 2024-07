Encceja 2024: saiba onde conferir provas anteriores para estudar

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 serão aplicadas no dia 25 de agosto. Para quem deseja estudar a partir dos exames passados, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza os cadernos de questões de algumas edições do Encceja.

É possível acessar a lista completa e os gabaritos das aplicações no site do Ministério da Educação.

A participação no Encceja é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada, possibilitando a retomada da trajetória escolar.

O QUE É O ENCCEJA?

Para quem parou de estudar, o Encceja é importante para:

Obter o certificado de conclusão do ensino fundamental;

Obter o certificado de conclusão do ensino médio.

É possível obter o certificado de uma só vez, caso alcance a nota mínima nas quatro áreas do conhecimento avaliadas e na redação na mesma edição do Encceja. Quem não alcança a nota em todas as áreas pode solicitar a declaração parcial de proficiência. Quando todas forem conquistadas é possível obter o certificado.

O Exame é aplicado pelo Inep, mas a emissão do certificado e da declaração parcial de proficiência é responsabilidade das Secretarias Estaduais de Educação e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que firmam Termo de Adesão ao Encceja.