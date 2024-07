Após licenciamento, píeres da Beira Mar administrados pelo Beach Park ficarão prontos em 8 meses

Dois píeres na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, que terão o Beach Park como uma das concessionárias, estão em fase de licenciamento ambiental e terão investimento de R$ 23 milhões. Após sair o licenciamento ambiental, as obras devem durar cerca de oito meses, de acordo com o CEO do Beach Park, Murilo Pascoal.

“Estão em processo de licenciamento. (Após o licenciamento) acho que uns oito meses deve dar tempo de fazer”, disse Pascoal durante evento de reinauguração da “Moreia”, tradicional brinquedo do parque aquático, nesta quarta-feira (24).

O Consórcio Píer Beira-Mar, formado pelo Beach Park e Grupo Social Clube, assinou no ano passado a Parceria Público-Privada que concede por 16 anos os espigões, sendo um em frente ao Náutico e outro em frente ao Ideal Clube.

Murilo detalha que o píer em frente ao Náutico terá de forma mais enfática a administração do Beach Park, cuja expertise é justamente o entretenimento. “Será um píer de entretenimento, com jogos, áreas de refeição rápida e um espaço para assistir ao pôr do sol, um local para shows, então estamos criando um produto que atenda a demanda do público que visita”, diz.

Já o outro píer, do Ideal, terá à frente o Grupo Social Clube (restaurantes Santa Grelha, Ryori, Carbone e La Pasta Gialla). “O outro píer é o pessoal do Social Clube, grupo do Santa Grelha, que vai desenvolver mais. É um píer voltado para gastronomia, que é uma área em que eles são especialistas”, frisa Pascoal. Nenhum dos píeres terá cobrança de ingresso.

“Vai ser uma complementação de atrações, de um lado gastronomia, do outro entretenimento. Por isso que a gente achou que essa junção dos grupos seria legal como produto e para a cidade”, reforça o CEO do Beach Park.

Investimentos de mais de R$ 200 milhões

Os píeres são apenas um dos componentes da cartela de investimentos do Beach Park. Recentemente, o grupo anunciou o Ohana Beach Park Resort, em Aquiraz, cujas obras já foram iniciadas. Ainda neste ano, também deve ser aberto o Arvorar, parque temático de aves, lançado no ano passado.

Considerando a nova Moreia, o resort Ohana, o Parque Arvorar e os píeres da Beira-Mar, o grupo de entretenimento soma um aporte de R$ 203 milhões. A reinauguração da Moreia demandou investimento de R$ 5 milhões.

De acordo com Ednilton Soárez, acionista do Beach Park, a volta da Moreia surgiu após a percepção de que os frequentadores do parque aquático sentiam falta da tradicional atração. “Quando nós pensamos em um novo brinquedo, fomos pesquisar e vimos que o povo estava com saudade da Moreia”, diz.

Alta estação

O parque aquático vem tendo uma alta estação mais movimentada que a do ano passado, revela Murilo.

Apesar de o mês de julho ainda não ter chegado ao fim, ele revela que a expectativa é fechar com um aumento em torno de 10% se comparado ao mês de julho do ano passado, quando passaram pelo Beach Park 115 mil visitantes. “Nossa expectativa é bater isso”, reforça.

