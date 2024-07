Beach Park é eleito melhor parque aquático das Américas e 3º do mundo

O Beach Park foi eleito o 3º melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas pela premiação ‘Travellers' Choice - Best of the Best’, do site de viagens TripAdvisor.

O prêmio reconhece as melhores experiências e atrações em todo o mundo, com base nas avaliações e opiniões dos viajantes durante os últimos 12 meses.

Na listagem geral, que engloba todos os tipos de parques de diversão do mundo, apenas dois parques brasileiros entraram no top 10 e o Aqua Park do Beach Park foi considerado o 6º no ranking mundial de todas as atrações turísticas.

“Ser eleito por mais um ano como um dos melhores parques do mundo é uma grande honra, ainda mais pensando que essa classificação vem diretamente por meio do feedback dos nossos visitantes”, afirma Murilo Pascoal, CEO do Beach Park.

O Beach Park irá inaugurar, ainda em 2024, um segundo parque, o ‘Arvorar’, que tem por objetivo educar sobre espécies nativas da nossa fauna e flora, a importância de cuidar do meio ambiente e a conexão das pessoas com a natureza.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil