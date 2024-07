Beach Park avalia possibilidade de abrir capital para captar novos investimentos

O Beach Park está avaliando abrir seu capital na Bolsa de Valores para captação de novos investimentos. Segundo Ednilton Soárez, acionista do complexo, o empreendimento já estaria sendo procurado por instituições financeiras para este movimento.

"A gente tem sido procurado por instituições financeiras nos provocando para isso, mas é um projeto de médio e longo prazo", afirmou Soárez, durante evento de inauguração de novo toboágua, "A Volta da Moreia", nesta quarta-feira (24).

Ele reforça que a possibilidade existe porque o empreendimento está constantemente demandando capital para crescer. "E essa é uma das maneiras de se conseguir captar na bolsa de valores, captar dinheiro de fora".

O CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, reforçou esse movimento é pensado em médio e longo prazo. "A possibilidade de ter uma abertura de capital é para financiar projetos, basicamente".

Para isso, ele comenta que o empreendimento tem algumas opções como o Banco do Nordeste (BNB), já parceiro de bastante tempo.

"A gente tem que sempre estar com a antena ligada em tudo que pode acontecer. Essa (abrir o capital) é uma possibilidade, mas não temos muitos detalhes para falar. Nossa energia agora é entregar o que se tem planejado (novas atrações no parque aquático, os espigões da Beira Mar e o novo parque Arvoar)", completa Murilo.

Legenda: Beach Park retoma atração com o novo nome "A volta da Moreia" Foto: Thiago Gadelha

“A Volta da Moreia”: releitura de atração é inaugurada

A Moreia, atração fechada em 2017, recebeu uma releitura e foi inaugurada nesta quarta-feira (24). Um dos grandes destaques do novo brinquedo é o caminho até o topo da atração, que pode ser feito por meio de uma pista de redes suspensas, proporcionando diversão desde o início.

Tanto crianças quanto adultos, a partir de 1,20m de altura, podem se aventurar nos aproximadamente 55 metros de extensão que levam até a cauda da Moreia, a 9 metros de altura, onde está a descida do novo toboágua. Já para quem prefere diminuir a dose de aventura, a Volta da Moreia também pode ser acessada por escadas, garantindo diversão para todos os perfis de público.

Legenda: O novo toboágua da Moreia tem subida com telas de escalada para a diversão já começar Foto: Thiago Gadelha

Em todo trajeto do brinquedo os visitantes são ainda envolvidos por uma trilha sonora que dá um toque de mistério e expectativa sobre o que está por vir e, ao final da descida, são surpreendidos por um splash de água com aroma que finaliza a experiência multissensorial.

Na nova versão da atração, a descida, que antes era feita em um tubo escuro e completamente fechado, deu espaço a uma experiência luminosa. O percurso leva em torno de 10 segundos e é feito utilizando apenas o peso do corpo, com as mãos e pernas cruzadas, alcançando uma velocidade de até 21 km/h.

A cabeça da Moreia, por onde será feito o acesso para a subida, foi esculpida em madeira pelo artista Narcélio Grud. A atração fica localizada entre o Tobomusik e o Atlantis. Ao todo, foram dois anos de estudos e pesquisas para desenvolvimento do novo toboágua.

