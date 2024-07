Beach Park lança campanha para residentes do Ceará com nova atração

Uma das campanhas mais esperadas pelos que moram no Ceará está de volta: o Beach Park iniciou, no último sábado (20), a nova edição da promoção Residentes do Ceará, para que que moradores do estado possam adquirir o ingresso individual para o parque aquático no valor promocional de R$ 170, podendo ainda ser parcelado em até 10x de R$ 18. O uso das entradas deve ser feito até o dia 1º de outubro deste ano e os ingressos são limitados por dia. A compra pode ser feita pelo site do Beach Park.

Entre as novidades do Aqua Park está a atração “A volta da Moreia”, uma releitura da atração desativada em 2017 que tem inauguração prevista para o dia 24 de julho.

Anualmente, o Aqua Park recebe cerca de 800 mil visitantes, juntando o público de todo o Brasil.

“O Aqua Park acabou de ser eleito por mais um ano como um dos melhores parques do mundo pelo Trip Advisor (2024). É uma grande honra, ainda mais pensando que essa classificação vem diretamente por meio do feedback dos nossos visitantes. Isso reforça o nosso compromisso em proporcionar uma experiência memorável e agradável para todos, sempre oferecendo um serviço excepcional e um espaço para que todos possam se divertir e relaxar ao mesmo tempo. Realmente é uma grande honra para todos nós, estamos muito orgulhosos”, afirma Murilo Pascoal, CEO do Beach Park.

O gestor explica que a maior parte do público visitante é de turistas de todas as regiões do Brasil, mas há também a presença de estrangeiros, com destaque para os sul-americanos. “Todos em busca desse clima de verão do Ceará que dura o ano inteiro, das nossas praias com águas mornas, da gastronomia diferenciada e da simpatia e acolhimento do povo cearense. E o Beach Park é escolhido por eles porque unimos diversão, comodidade e hospitalidade”.

Serviço

Site: www.beachpark.com.br

Central de vendas: (85) 4012-3030

WhatsApp: (85) 98171-7021