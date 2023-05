Beach Park vai ressuscitar atração da Moreia Negra

O Beach Park está preparando o retorno de uma atração nostálgica do parque aquático. A Moreia Negra, que havia sido desativada em 2017, será repaginada e relançada neste ano. A informação é de Murilo Pascoal, CEO da empresa.

O retorno do tradicional tobogã, que marcou uma geração de turistas no parque, até hoje é pedido pelos frequentadores.

Esta é uma das novidades que a gestão do Beach Park está preparando. Segundo Pascoal, o empreendimento está em constante mutação, sempre pensando e repensando brinquedos. A companhia já tem planos de novas atrações para os próximos 10 anos.

Também neste ano, a empresa vai iniciar as obras de um novo resort, com investimento de R$ 150 milhões e previsão de 300 novos empregos.

No ano passado, o Beach Park recebeu mais de 800 mil pessoas. Trata-se de um dos cinco parques aquáticos mais visitados da América Latina, conforme o ranking da Themed Entertainment Association.

Promoção

O parque, aliás, está com uma ação promocional até o dia 12 de maio para residentes do Ceará. O ingresso individual sai por R$ 170 (no cartão), com lanche incluso, e por R$ 160 no Pix.