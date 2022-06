Beach Park investe R$ 150 milhões em novo resort e vai gerar 300 empregos diretos

O grupo Beach Park, dono do parque aquático de mesmo nome e de quatro resorts em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, anunciou, nesta quarta-feira (22), investimento de R$ 150 milhões para novo complexo de hospedagem. Ao todo, serão gerados 300 empregos diretos, incluindo a fase de construção.

Segundo Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, a obra deve começar em até um ano, com previsão de conclusão após três anos do início. Ele participou de coletiva de imprensa na manhã de hoje.

Legenda: O CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, anunciou o investimento para o novo resort, nesta manhã Foto: Fabiane de Paula / SVM

Toda a mão de obra contratada será do município de Aquiraz, onde fica o empreendimento. Para mais informações sobre as vagas, os interessados devem procurar a Casa do Cidadão local ou site da prefeitura, ainda a ser atualizado com o serviço.

O Beach Park firmou parceria com Aquiraz para a capacitação de profissionais da região.

Legenda: Ohana será construído em uma área de aproximadamente 10.000m2, de frente para o mar e ao lado do Suites Beach Park Resort, primeiro resort do Grupo. Foto: Divulgação

Como será o "Ohana Beach Park Resort"?

O Ohana Beach Park Resort terá o conceito de casa de praia cearense e será construído "pé na areia", dentro do complexo turístico, no Porto das Dunas.

O resort será construído em uma área de aproximadamente 10.000m2, de frente para o mar e ao lado do Suites Beach Park Resort, primeiro do Grupo. O projeto prevê 218 apartamentos, sendo 198 júnior — com varanda, capacidade para quatro pessoas e aproximadamente 42m de área total.

Legenda: O resort terá uma vasta área social e de lazer Foto: Divulgação

As demais possuem metragens que variam 84 e 371m2 e capacidade para até oito pessoas, divididas entre oito master, oito luxo e quatro "Ohana". Essas últimas contam com piscina, jacuzzi e jardim privativos.

Para lazer, oferecerá lobby com bar e terraço com vista para o mar, loja de presentes e conveniência, varandas, uma piscina central com 400m2, piscina infantil, 'kids club indoor '- com decoração lúdica, parede de escalada e redário.

Além disso, haverá saunas, hidromassagem, salas de massagem e terapia, academia e cabanas privativas na área da piscina. Também terá espaço para coworking.

Veja algumas fotos do apartamento decorado:

Foto: Fabiane de Paula / SVM

Foto: Fabiane de Paula / SVM

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE