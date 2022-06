Grupo Edson Queiroz abre 70 vagas para Programa de Estágio

O Grupo Edson Queiroz, conglomerado de grandes marcas como Esmaltec, Minalba Brasil, Nacional Gás e Sistema Verdes Mares, lançou seu primeiro Programa de Estágio com 70 vagas disponíveis.

As oportunidades são destinadas às operações do Grupo com base nos municípios de Fortaleza, Maracanaú e Horizonte. As inscrições podem ser feitas entre os dias 20 de junho e 15 de julho, por meio do site do programa (acesse o link: trabalheconosco.vagas.com.br/grupo-edson-queiroz).

Para se candidatar é preciso estar inscrito no site, ter comprovante de vacinação com as devidas doses e a declaração de matrícula contendo a previsão de conclusão do curso.

Requisitos

O programa de estágio exige como pré-requisitos conhecimento intermediário em pacote Office, ser curioso e estar sempre em busca de novos aprendizados, além do conhecimento em inglês, saber comunicar-se bem e gostar de trabalhar em equipe.

Após as inscrições, os candidatos selecionados serão informados do início do processo que inclui ainda testes, dinâmicas em grupo e duas entrevistas, incluindo com o gestor que ficará responsável direto com o seu crescimento e desenvolvimento profissional no Grupo Edson Queiroz.

Programa completo

“Ao longo de 70 anos temos ajudado na formação, desenvolvimento e crescimento de grandes profissionais no mercado de trabalho e que seguem carreira no Grupo Edson Queiroz. Mas essa é a primeira vez que abrimos um Programa tão completo e abrangente, envolvendo todas as empresas do grupo", disse Otameiry Furtado, Diretora de RH do Grupo Edson Queiroz.

"Entendemos que a prática do mercado é também um grande espaço para formar esses profissionais, e essa é uma oportunidade para quem quer iniciar no mercado começando a atuar em empresas que são marcas reconhecidas nacionalmente como a Nacional Gás, Esmaltec ou a Minalba Brasil”, conclui Otameiry.

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira