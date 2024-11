Gabarito oficial do Enem 2024 é divulgado pelo Inep; veja respostas de cada prova

Os gabaritos oficiais do Enem 2024 foram divulgados na manhã desta quinta-feira (14) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O documento está disponível por meio da página de Provas e Gabaritos no site do Inep. Ainda assim, o resultado final com as notas individuais de cada aluno inscrito só será divulgado no início do próximo ano, no dia 13 de janeiro de 2025.

Cerca de 4,3 milhões de pessoas confirmaram a inscrição no Enem 2024. A nota concede aos candidatos a possibilidade de concorrência a vagas no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Veja os gabaritos de cada prova:

As provas também foram divulgadas nesta quinta-feira (14). Veja cada um dos cadernos abaixo:

Cadernos de prova