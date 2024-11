Saiba quando deve sair o resultado do Enem 2024

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 será encerrado neste domingo (10). Foram dois dias de provas e mais de 4 milhões de inscritos confirmados. Como o certame é, para muitos, a principal porta de entrada para o ensino superior, fica a dúvida de quando os resultados irão ser divulgados.

De acordo com o edital do Enem, o saldo final das notas estará disponível para os participantes no dia 13 de janeiro de 2025, mas o gabarito oficial das questões poderá ser acessado nos próximos dias, após antecipação divulgada pelo ministro Camilo Santana. Para ter acesso aos dados, basta acessar a página do participante.

Além dos resultados das provas de Linguagens, Matemática e Ciências Humanas e da Natureza, o candidato verá a nota da prova de redação. É importante ressaltar que o Enem não faz revisão dessa prova caso o candidato não concorde com os critérios de correção.

Com a nota do exame, o participante pode concorrer a vagas no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O Enem ainda certifica a conclusão do Ensino Médio.

Atenção para o segundo dia

Neste domingo, para entrar no local de aplicação, os candidatos precisam apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte e até documentos digitais com foto (como e-Título), por exemplo.

Além disso, é preciso utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

As provas serão realizadas simultaneamente em todos os estados, e no distrito federal, no horário de Brasília. Os atrasos não são tolerados e, em todas as edições, candidatos perdem o exame por chegarem após o fechamento dos portões, que acontece às 13h.